面對外部挑戰 中共中央政治局強調能源安全與內循環

中共中央政治局今天召開會議，分析當前經濟形勢。會議指出，今年以來大陸經濟運行好於預期，但仍面臨困難和挑戰，強調要科技自立自強與擴大內需，並提出提升能源資源安全，以確定性發展應對不確定性。

大陸官媒「央視」報導，中共中央政治局4月28日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。

大陸今年第一季GDP成長5%，落在大陸官方設定的「4.5%至5%」全年目標區間的上限。會議認為，今年以來大陸經濟起步有力，主要指標好於預期，彰顯強大韌性和活力。同時，也面臨一些困難和挑戰，經濟持續穩中向好的基礎還需進一步鞏固。

會議指出，要更好統籌國內、國際兩個大局，統籌發展和安全，推動科技自立自強、產業鏈自主可控，實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，增強經濟發展內生動力，進一步做強國內大循環，做優國內國際雙循環。

宏觀政策方面，持續優化財政支出結構，兜牢基層三保（保基本民生、保工資、保運轉工作）底線。增強貨幣政策前瞻性靈活性針對性，保持流動性充裕。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

擴大內需方面，擴大優質商品和服務供給，推動消費升級。實施服務業擴能提質行動。加強水網、新型電網、算力網、新一代通信網、城市地下管網、物流網等規劃建設。推動條件成熟的重大工程項目開工。

產業發展方面，要保持製造業合理比重。推進全國統一大市場建設，整治內捲式競爭。全面實施「人工智能+」行動，發展智能經濟新形態，完善人工智能治理。進一步深化國資國企改革。

面對中東局勢衝擊全球能源供給。本次會議特別點出，要系統應對外部衝擊挑戰，提高能源資源安全保障水平，以高質量發展的確定性應對各種不確定性。

針對防範化解重點領域風險，會議點名房地產市場、地方政府債務風險、拖欠企業帳款等問題。並要推動中小金融機構改革，穩定和增強資本市場信心。

此外，還要加強教育、醫療、托育等民生建設，穩定生豬等農產品價格。完善常態化幫扶機制，做好安全生產、防災減災、食品藥品安全等工作。