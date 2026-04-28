陸國安部發布AI穿越短劇 暗示收回台灣「就差一點點」

大陸國家安全部近日發布一則約10分鐘的AI穿越短劇，這齣劇名為《無我》的影片，意圖激勵中共國安幹員效法當年潛台共諜犧牲小我。影片更暗示，收回台灣「就差一點點」。這則影片發布三天，觀看數已超過10萬，是大陸國安部所有宣傳影片中點閱和轉發最多的一部。

大陸國安部稱，「寶島珠還，功成無我。祖國必須統一，也必然統一」 。這則AI短劇以穿越敘事為引，主角是1949年名為「朱鐵雄」的潛台共諜。透過朱鐵雄從1049年穿越到2026年，與已經年邁兒子的互動，一方面歌頌當年潛台共諜，也激勵中共國安幹警應抱持「功成不必在我，功成必定有我」的決心，必要時不惜犧牲。

影片還透過朱鐵雄與妻子重逢後的對話，傳達中共收回台灣「在路上了」、「還差一點點」、「就差一點點」。影片最後並稱，「家人，一個都不能少；祖國，一點都不能少」。