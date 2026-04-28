中國加強非典型勞動保障 專家：升為社會治理層次

中國政府釋出第一個新就業群體服務管理專門中央文件，強調勞動權益也督促演算法。專家認為，新就業群體管理不單是行業問題，上升為社會治理層次，政策目標有賴跨單位達成。

中共中央辦公廳、中國國務院辦公廳日前發布「關於加強新就業群體服務管理的意見」，這是首個專門對於新就業群體服務管理的中央文件，共計6個部分。

中華全國總工會2023年7月發布調查報告指出，中國新就業群體勞動者達8400萬人，新就業群體所指為仰賴網路平台配對供給與需求的勞動者，例如外送員、網約車司機、直播主等，新就業群體為非典型就業代表群體。

這份意見提到，目標在2027年達成新就業群體的勞動用工逐步規範，從業環境顯著改善，讓合法權益獲得有力保障；再過3至5年，新就業群體服務管理制度更加健全、勞動關係更加和諧、從業環境更加友好、合法權益保障更加充分。

意見要求網路平台業者、快遞企業等資方完善用工管理制度、強化合法權益保障、加強演算法治理、完善從業資訊發布制度（例如合理收入預期），保障新就業群體休息權益，加強惡劣天氣等特殊情況勞動保護。

意見強調，推廣網路平台業者、快遞企業等推動適應行業特性、緊貼新就業群體需求的勞動合約，將依法依規查處不合理收費抽佣、不公平分配流量與濫用市場支配地位等行為，新就業群體合法權益保障納為企業社會責任評價體系。

中國新就業型態研究中心主任張成剛在第一財經報導中表示，這份意見將分散在勞動保障、平台治理、黨建、社會治理等不同方面的新就業群體相關政策，整合為一個政策體系，顯示新就業群體已經從行業問題上升為整體社會治理問題。

張成剛認為，這份意見傳遞出一個訊息，新就業群體開始被視作需要長期制度性承接的勞動者群體，職業病防治、跨省異地就醫直接結算、推進住房公積金制度等均在這份意見提及，顯示傳統對於城鎮就業群體的成熟制度正延伸至新就業群體。

他說，這些政策目標有賴於跨部門協同推動、地方執行、網路平台企業配合達成，成效有待長時間推動逐漸浮現。

中央社會工作部負責人透過「答記者問」表示，新就業群體是社會重要勞動者，這份意見是首個專門關於新就業群體服務管理的中央文件，對於提升新就業群體的幸福感、安全感，促進新就業群體發展等有重要意義。