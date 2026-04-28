快訊

川普「最不願冒犯的人」到了！英王訪白宮 專家曝兩人悄悄話提到普亭

7年來首例！台男遊名古屋染麻疹 日本旅遊建議升為一級「注意」

新北藍合整合成功！李四川民調勝出 黃國昌說到做到祝福

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣旅行團甘肅車禍釀死 死者家屬處理後續28日返台

中央社／ 記者呂佳蓉北京28日電

台灣旅行團24日在甘肅搭乘遊園車發生翻車事故，造成1死12傷。當地台商表示，家屬已在日前到大陸處理後續，死者大體已火化，預計最快今日將由成都返回台灣。

台灣旅行團24日下午在甘肅省甘南州夏河縣甘加秘境景區搭乘遊園觀光車，其中一車發生翻覆意外，車上共13名台灣旅客，1人經搶救無效不幸死亡，12人輕傷。

當地台商今天向中央社表示，死者的2名家屬日前從台灣趕往中國大陸處理後續，死者大體已經火化。今天2位同團傷者（同為家屬），以及從台灣來處理後續的2名家屬將從成都返回台灣。

當地台商說，旅行團人員有30幾位，部分團員繼續行程，其他的一些輕傷患者在當天檢查完後也繼續行程，這批人預計5月1日返台。而受傷的潘姓員警繼續留在當地治療。

當地台商表示，事故發生後，甘肅省台辦副主任于永紅積極協助處理，並於第一時間趕到現場。海基會收到消息後也表達了關切，希望台協等相關單位協助。

海基會25日晚間證實，台灣旅行團24日在甘肅搭乘遊園車發生翻車事故，造成1死12傷。陸委會對罹難者表示哀悼，表示將全力協助家屬處理後續事宜。

大陸 台商 中國大陸

延伸閱讀

評估恢復組團赴陸？ 陸委會：須確保國人人身安全為前提

是否解除赴陸禁團令？ 陸委會：須先確保民眾人身安全

準新郎剛搬進婚房原定下月迎娶空姐…騎機車遭2車連撞 毀容身亡

台南女警清晨騎車疑遭機車追撞 再擦撞遊覽車當場身亡

相關新聞

陸配直播遭攻擊 高虹安曝開放空間參觀畫面「門禁2021年已制定」

知名中國直播主「台灣小妖」在中國版抖音直播參觀新竹市政府遭外界攻擊，新竹市長高虹安也在臉書貼出監視器畫面還原真相，強調一位陸配來到市府「開放空間」參觀，從進門到離開只有短短8分鐘，但是卻被上綱成國安疑

陸國安部發布AI穿越短劇 暗示收回台灣「就差一點點」

大陸國家安全部近日發布一則約10分鐘的AI穿越短劇，這齣劇名為《無我》的影片，意圖激勵中共國安幹員效法當年潛台共諜犧牲小我。影片更暗示，收回台灣「就差一點點」。這則影片發布三天，觀看數已超過10萬，是

中記者親歷白宮槍擊 躲餐桌下拍攝 新華社記者：安保虛設

美國總統川普在當地時間4月25日首次以總統身分在華府希爾頓酒店出席白宮記者協會晚宴，卻因宴會廳外傳出槍響緊急撤離。當時在現場的鳳凰衛視駐美記者發視頻還原了槍擊事件經過，稱事發時全場所有人都躲在餐桌下方

面對外部挑戰 中共中央政治局強調能源安全與內循環

中共中央政治局今天召開會議，分析當前經濟形勢。會議指出，今年以來大陸經濟運行好於預期，但仍面臨困難和挑戰，強調要科技自立自強與擴大內需，並提出提升能源資源安全，以確定性發展應對不確定性。

義大利逮中國「國家級」間諜駭客 引渡至美國受審

一名知情人士透露，遭美國指控從事駭客間諜行動並被通緝的中國籍男子徐澤偉（Xu Zewei，音譯），去年7月在義大利落網，近期已從義大利被引渡到美國受審。徐男被控參與中國政府代號「鉿」（Hafnium）

巴基斯坦總統赴湖南 冒雨向毛澤東銅像獻花

巴基斯坦總統札達里（Asif Ali Zardari）應邀於4月25日至5月1日訪問大陸，並在27日下午到訪湖南韶山，向已故中共領導人毛澤東銅像敬獻花籃。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。