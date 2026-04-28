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台灣旅行團甘肅車禍釀死 死者家屬處理後續28日返台
台灣旅行團24日在甘肅搭乘遊園車發生翻車事故，造成1死12傷。當地台商表示，家屬已在日前到大陸處理後續，死者大體已火化，預計最快今日將由成都返回台灣。
台灣旅行團24日下午在甘肅省甘南州夏河縣甘加秘境景區搭乘遊園觀光車，其中一車發生翻覆意外，車上共13名台灣旅客，1人經搶救無效不幸死亡，12人輕傷。
當地台商今天向中央社表示，死者的2名家屬日前從台灣趕往中國大陸處理後續，死者大體已經火化。今天2位同團傷者（同為家屬），以及從台灣來處理後續的2名家屬將從成都返回台灣。
當地台商說，旅行團人員有30幾位，部分團員繼續行程，其他的一些輕傷患者在當天檢查完後也繼續行程，這批人預計5月1日返台。而受傷的潘姓員警繼續留在當地治療。
當地台商表示，事故發生後，甘肅省台辦副主任于永紅積極協助處理，並於第一時間趕到現場。海基會收到消息後也表達了關切，希望台協等相關單位協助。
海基會25日晚間證實，台灣旅行團24日在甘肅搭乘遊園車發生翻車事故，造成1死12傷。陸委會對罹難者表示哀悼，表示將全力協助家屬處理後續事宜。
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