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義大利逮中國「國家級」間諜駭客 引渡至美國受審

世界日報／ 記者張鈺琪╱綜合報導
知情人士透露，義大利政府已決定批准將中國男子徐澤偉引渡至美國。徐澤偉遭美國當局以駭客相關罪名通緝，美方指控他涉嫌竊取包括新冠肺炎（COVID-19）醫學研究在內的成果。(取材自微博)
知情人士透露，義大利政府已決定批准將中國男子徐澤偉引渡至美國。徐澤偉遭美國當局以駭客相關罪名通緝，美方指控他涉嫌竊取包括新冠肺炎（COVID-19）醫學研究在內的成果。(取材自微博)

一名知情人士透露，遭美國指控從事駭客間諜行動並被通緝的中國籍男子徐澤偉（Xu Zewei，音譯），去年7月在義大利落網，近期已從義大利被引渡到美國受審。徐男被控參與中國政府代號「鉿」（Hafnium）的大規模駭客行動，旨在全球竊取美國政府政策資訊，包括新冠肺炎（COVID-19）醫學研究在內的成果。

路透報導，義大利法院4月稍早裁定，徐澤偉可以被引渡至美國。義大利政府代表拒絕對此置評；徐澤偉的律師賈爾達（Enrico Giarda）則告訴路透，他的當事人至今尚未收到任何有關此事的通知。

報導指出，徐澤偉去年7月3日應美國當局要求，在義大利米蘭被捕。美方指控他涉嫌在2020年2月至2021年6月期間，參與多起網路駭侵行動，並涉及電信詐欺與加重身分盜竊等罪名。

徐澤偉被捕後，其律師曾表示，當事人是身分誤認的受害者。

報導指出，徐澤偉與一群義大利駭客（部分成員身分已確認，部分身分不明）自Covid-19疫情爆發以來，一直在監視大學、免疫學家和病毒學家，特別是德克薩斯州大學。

報導引述，徐澤偉參與了由中國策畫的大規模駭客行動，該行動代號為「鉿」，旨在獲取美國政府各項政策訊息，目標是全球數千台電腦。據指控，徐男在2020年底和同夥利用微軟Exchange Server軟體與電子郵件相關漏洞，攻擊了一家律師事務所和其他機構，並竊取關鍵的新冠肺炎研究成果。

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