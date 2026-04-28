巴基斯坦總統赴湖南 冒雨向毛澤東銅像獻花

巴基斯坦總統札達里（Asif Ali Zardari）應邀於4月25日至5月1日訪問大陸，並在27日下午到訪湖南韶山，向已故中共領導人毛澤東銅像敬獻花籃。

據「中新網」報導，札達里27日下午到訪湖南韶山，參觀「韶山毛澤東同志紀念館」，並向毛澤東銅像敬獻花籃。

據巴基斯坦總統官方臉書發布內容，札達里26日與湖南長沙會見湖南省委書記沈曉明舉行會面，並出席湖南省長毛偉明為其舉行的宴席。

札達里致詞時表示，湖南作為已故大陸領導人毛澤東的出生地，具有特殊地位。他指出，「權力屬於人民」的理念仍深受巴基斯坦人民敬佩。

大陸駐巴基斯坦大使姜再冬則在宴席上表示，札達里選擇訪問湖南，反映出他對毛澤東的特殊敬意。

此前，莫三比克總統查波（DanielChapo）4月16日至22日赴陸進行國事訪問，也曾前往湖南韶山的毛澤東廣場敬獻花籃，並參觀韶山毛澤東紀念館和毛澤東故居。

查波當時表示，「莫中兩國的深厚情誼淬鍊於莫三比克爭取民族獨立的關鍵時期」。