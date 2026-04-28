快訊

美麗島民調／賴總統施政47.5%不滿意 高於滿意44.5%

台股衝4萬點…父竟慘賠670萬！她求助如何補回 過來人勸：先戒1操作

爭鮮壽司進口海膽卵「鎘」超標近1.7倍 中國辣椒乾驗出蘇丹紅

聽新聞
0:00 / 0:00

陸配直播遭攻擊 高虹安曝開放空間參觀畫面「門禁2021年已制定」

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
知名中國直播主「台灣小妖」在中國版抖音直播參觀新竹市政府遭外界攻擊，新竹市長高虹安也在臉書貼出監視器畫面還原真相。圖／取自高虹安臉書
知名中國直播主「台灣小妖」在中國版抖音直播參觀新竹市政府遭外界攻擊，新竹市長高虹安也在臉書貼出監視器畫面還原真相。圖／取自高虹安臉書

知名中國直播主「台灣小妖」在中國版抖音直播參觀新竹市政府遭外界攻擊，新竹市長高虹安也在臉書貼出監視器畫面還原真相，強調一位陸配來到市府「開放空間」參觀，從進門到離開只有短短8分鐘，但是卻被上綱成國安疑慮、資安破口，但這套門禁規範早在2021年、前市長任內就已訂定。

有網友在社群平台Threads發文指出，中國籍配偶「台灣小妖」前晚7時許進入新竹市政府參觀並拍攝市政建築與內部空間，還在中國版抖音直播。市議員曾資程則痛批，市府門禁管理要點形同虛設，放任外部人士在機敏區域拍攝，已嚴重威脅公務資安與國安底線。

對此市府強調，新竹市政府行政處表示，新竹州廳為國定古蹟，歷年來在作為辦公室的同時，兼具開放民眾參觀，推廣文化古蹟的功能。雖兼具開放民眾參觀，推廣文化古蹟的功能，但行政機關之安全性不容妥協。

「真相，其實很簡單」，高虹安則在臉書指出，新竹州廳（現為新竹市政府）是位於新竹市的百年國定古蹟，本來就是開放民眾參觀的空間。這套門禁規範，早在2021年、前市長任內就已訂定，並不是現在才突然改變。

高虹安指出，市府也立刻檢視監視器，從畫面還原，那位民眾拍攝的是市府大廳和走廊，並未侵入內部辦公空間，從進來到離開，前後只有8分鐘。市府一直以來的管理原則很清楚，公共開放區域，民眾可以進出參觀；行政辦公區域，依法嚴格門禁管制；現場有監視系統、駐衛警察，維護安全秩序。

高虹安表示，因為新竹市政府是一座百年國定古蹟，本來就是許多旅客來到新竹時，會造訪、拍照的景點之一。這也是新竹市開放、友善的一部分。在開放參觀的情況下，如果要全面禁止拍照、錄影、直播，警衛就必須全程監控每位在公共空間參觀的遊客，這不只在人力上不可行，也不符合公共空間開放的基本原則。

高虹安強調，更重要的是，我們也希望讓更多人看見這座古蹟的美，讓城市被記錄、被分享，與世界連結。結果現在，一個人在開放區域短短8分鐘的直播，已被操作成「市府國安資安疑慮」？這不是安全問題，已經是刻意製造恐慌的政治操作；城市可以開放，但不該被抹黑，新竹市會繼續守住安全，也會繼續保有開放的自信，繼續前進。

知名中國直播主「台灣小妖」在中國版抖音直播參觀新竹市政府遭外界攻擊，新竹市長高虹安也在臉書貼出監視器畫面還原真相。圖／取自高虹安臉書
知名中國直播主「台灣小妖」在中國版抖音直播參觀新竹市政府遭外界攻擊，新竹市長高虹安也在臉書貼出監視器畫面還原真相。圖／取自高虹安臉書

新竹 陸配 國安

延伸閱讀

直播主抖音導覽竹市府 綠議員質疑門禁失靈

大新竹輕軌順利決標路線曝光 高虹安：20年來最接近成功時刻

中市親子館、公托受歡迎！有地方「一次要5個」 盧秀燕：市府會去評估

莊競程辦新竹青年座談會 提出四大地基打穩新竹未來

相關新聞

Meta收購Manus 陸國安審查要求撤銷

美企Meta收購大陸ＡＩ新創公司Manus出現重大變數。大陸發改委昨公告，外商投資安全審查工作機制辦公室依法對該案作出「禁止投資」決定，並要求當事方撤銷交易。這是大陸「外商投資安全審查辦法」實施以來，首宗公開被叫停的ＡＩ領域外資併購案。

陸配直播遭攻擊 高虹安曝開放空間參觀畫面「門禁2021年已制定」

知名中國直播主「台灣小妖」在中國版抖音直播參觀新竹市政府遭外界攻擊，新竹市長高虹安也在臉書貼出監視器畫面還原真相，強調一位陸配來到市府「開放空間」參觀，從進門到離開只有短短8分鐘，但是卻被上綱成國安疑

首批上海旅遊踩線團 到訪金門

大陸文化和旅遊部宣布恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊後，首批「上海旅遊協會金門踩線交流團」昨搭乘小三通船班抵金門水頭碼頭，展開三天行程。這是政策開放後首批來自上海的團體訪客，適逢小三通通航二十五周年與金門港旅運中心試營運，為金門觀光帶來活水。

巴基斯坦總統赴湖南 冒雨向毛澤東銅像獻花

巴基斯坦總統札達里（Asif Ali Zardari）應邀於4月25日至5月1日訪問大陸，並在27日下午到訪湖南韶山，向已故中共領導人毛澤東銅像敬獻花籃。

日歐關切東海、南海局勢 陸反擊稱「完全顛倒黑白」

日本和歐洲代表27日在聯合國安理會海上安全問題高級別公開辯論會表達對東海與南海局勢的關切，大陸常駐聯合國副代表孫磊當場反駁相關說法，指稱日本軍艦通過台海才是蓄意挑釁，他並批評日本擴張軍力、干涉台海議題

為維護國家統一 陸國防動員法修訂草案提請初次審議

為加強國防建設，維護國家主權、統一、領土完整，大陸「國防動員法」修訂草案4月27日提請十四屆全國人大常委會第二十二次會議初次審議。修訂重點包括將中共的主張轉化為國家意志和人民共同行動，以及與國防法、軍事設施保護法等法律做好銜接。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。