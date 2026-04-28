陸配直播遭攻擊 高虹安曝開放空間參觀畫面「門禁2021年已制定」

知名中國直播主「台灣小妖」在中國版抖音直播參觀新竹市政府遭外界攻擊，新竹市長高虹安也在臉書貼出監視器畫面還原真相，強調一位陸配來到市府「開放空間」參觀，從進門到離開只有短短8分鐘，但是卻被上綱成國安疑慮、資安破口，但這套門禁規範早在2021年、前市長任內就已訂定。

有網友在社群平台Threads發文指出，中國籍配偶「台灣小妖」前晚7時許進入新竹市政府參觀並拍攝市政建築與內部空間，還在中國版抖音直播。市議員曾資程則痛批，市府門禁管理要點形同虛設，放任外部人士在機敏區域拍攝，已嚴重威脅公務資安與國安底線。

對此市府強調，新竹市政府行政處表示，新竹州廳為國定古蹟，歷年來在作為辦公室的同時，兼具開放民眾參觀，推廣文化古蹟的功能。雖兼具開放民眾參觀，推廣文化古蹟的功能，但行政機關之安全性不容妥協。

「真相，其實很簡單」，高虹安則在臉書指出，新竹州廳（現為新竹市政府）是位於新竹市的百年國定古蹟，本來就是開放民眾參觀的空間。這套門禁規範，早在2021年、前市長任內就已訂定，並不是現在才突然改變。

高虹安指出，市府也立刻檢視監視器，從畫面還原，那位民眾拍攝的是市府大廳和走廊，並未侵入內部辦公空間，從進來到離開，前後只有8分鐘。市府一直以來的管理原則很清楚，公共開放區域，民眾可以進出參觀；行政辦公區域，依法嚴格門禁管制；現場有監視系統、駐衛警察，維護安全秩序。

高虹安表示，因為新竹市政府是一座百年國定古蹟，本來就是許多旅客來到新竹時，會造訪、拍照的景點之一。這也是新竹市開放、友善的一部分。在開放參觀的情況下，如果要全面禁止拍照、錄影、直播，警衛就必須全程監控每位在公共空間參觀的遊客，這不只在人力上不可行，也不符合公共空間開放的基本原則。

高虹安強調，更重要的是，我們也希望讓更多人看見這座古蹟的美，讓城市被記錄、被分享，與世界連結。結果現在，一個人在開放區域短短8分鐘的直播，已被操作成「市府國安資安疑慮」？這不是安全問題，已經是刻意製造恐慌的政治操作；城市可以開放，但不該被抹黑，新竹市會繼續守住安全，也會繼續保有開放的自信，繼續前進。