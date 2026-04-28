日歐關切東海、南海局勢 陸反擊稱「完全顛倒黑白」

日本和歐洲代表27日在聯合國安理會海上安全問題高級別公開辯論會表達對東海與南海局勢的關切，大陸常駐聯合國副代表孫磊當場反駁相關說法，指稱日本軍艦通過台海才是蓄意挑釁，他並批評日本擴張軍力、干涉台海議題。

據路透報導，日本外務副大臣國光文乃在會上說，東京對東海和南中國海局勢嚴重關切，重申日本反對任何以武力改變現狀、妨礙航行及飛越自由的企圖。

歐盟駐聯合國代表團團長Stavros Lambrinidis也在會上強調南海緊張局勢，表示這些情勢阻礙了一條關鍵航運路線，並對以規則為基礎的國際秩序構成挑戰。

上述兩人都未點名中國。央視的報導則稱，針對日本代表「妄議」東海、南海局勢，顛倒黑白，中國常駐聯合國副代表孫磊當場予以嚴厲駁斥。

據「CCTV國際時訊」，孫磊在會上表示，日本的言論妄議東海、南海局勢，相關說法「完全顛倒黑白」，並指歐盟代表應「避免在南海問題發表不符合事實和不負責任的言論」。

孫磊表示，東海與南海局勢保持整體穩定，南海是世界上最自由的航運通道之一。

針對日本護衛艦「雷」號近日穿越台灣海峽，孫磊指責日本蓄意挑釁，對台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，暴露日方一些人企圖武力介入台海。

孫磊還接連批評，日本首相高市早苗去年涉台言論對中日關係造成嚴重打擊；右翼勢力正將日本的安保政策朝向進攻性與擴張性的方向轉變；以及日本放寬殺傷性武器出口限制、部署進攻性飛彈、大幅擴充軍費，暴露出日本為軍事擴張鋪路的意圖。