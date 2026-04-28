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中國國安部稱「境外組織」資助洗腦躺平

中央社／ 台北28日電

中國國安部指出，「某境外組織」資助各類媒體、智庫及網紅，大量生產躺平影片，渲染努力無用等消極觀念，系統性展開「躺平洗腦」，動搖社會價值根基。

北京青年報新媒體「政知見」報導，中國國安部文章指出，近年來，「境外反華敵對勢力」借助網路平台，刻意放大社會焦慮，歪曲解讀發展問題，不斷渲染努力無用、奮鬥吃虧等消極觀念，試圖通過製造負面情緒，將個體困境上升為群體對立，讓青年在不知不覺中被誤導、被裹挾，進而消解中國青年的奮鬥信念，甚至動搖社會的價值根基。

文章指出，諸多案例顯示，「反華敵對勢力」高舉「躺平」旗幟，侵蝕中國青年的思想。中國國家安全機關工作發現，某境外組織資助各類反華媒體、智庫，炮製「奮鬥等於被剝削」「階層固化等於努力無用」等敘事；某境外組織大力資助「躺平網紅」，大量生產「躺平即正義」「反內捲等於反剝削」短影片，系統性展開「躺平洗腦」。

文章指出，在煽動「躺平」時，有關國家推出系列經濟法案、振興工程、人才計畫等，甚至高薪挖角全球人才。「可以看出他們從來不認同躺平，他們只希望我們的青年躺平，將我們的發展紅利、戰略機遇、民族未來拱手相讓」。

「躺平」一詞約從2021年開始在中國網路流行。「躺平主義」號召「不買房、不買車、不結婚、不生娃、不消費」、「維持最低生存標準，拒絕成為他人賺錢的機器和被剝削的奴隸」。中國官方曾多次打擊相關言論。

如今中國內捲問題嚴重，青年失業率高漲，即使中國國家統計局自2023年12月起對分年齡組失業率統計進行調整，3月最新數據仍顯示中國青年失業率達16.9%，創4個月以來新高；全國城鎮調查失業率為5.4%，也創2025年3月以來最高，趨勢呈現整體失業問題逐漸惡化。

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