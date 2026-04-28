中國國防動員法修訂草案將初審 強調中共領導

中國國防動員法修訂草案27日提請14屆全國人大常委會第12次會議初次審議。修法後，將使中共的主張通過法定程序轉化為國家意志與人民共同行動。

據中新社報導，國防動員法是中國國防動員領域的基礎性法律，主要功能是規範國防動員工作，明確公民和組織的國防動員權利義務，建設鞏固國防提供法治保障。

報導表示，中國現行國防動員法2010年7月正式實施，經過10幾年後，法律部分條款內容已不適應國防動員新形勢新任務新要求，需要修訂完善。

這次修法，主要基於3點。一是貫徹中共中央決策部署的需要。國防動員法修訂草案規定，「國防動員堅持中國共產黨的領導，貫徹習近平強軍思想，堅持總體國家安全觀，貫徹新時代軍事戰略方針」，使黨的主張通過法定程序轉化為國家意志和人民共同行動。

二是完善國防法律制度體系的需要。隨著全面依法治國、依法治軍深入推進，近年來中國已修訂人民武裝警察法、國防法、軍事設施保護法、兵役法、國防教育法，制定頒布海警法、預備役人員法等。

三是依法開展國防動員工作的需要。目前，法律修訂時機成熟，需要透過修法使國防動員法治建設與體制變化相適應相協調。