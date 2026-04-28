為維護國家統一 陸國防動員法修訂草案提請初次審議

為加強國防建設，維護國家主權、統一、領土完整，大陸「國防動員法」修訂草案4月27日提請十四屆全國人大常委會第二十二次會議初次審議。修訂重點包括將中共的主張轉化為國家意志和人民共同行動，以及與國防法、軍事設施保護法等法律做好銜接。

新華社報導，大陸十四屆全國人大常委會第二十二次會議27日下午在北京人民大會堂舉行第一次全體會議。為加強國防建設，完善國防動員制度，維護國家主權、統一、領土完整、安全和發展利益，大陸國務院、中央軍事委員會提出了關於提請審議國防動員法修訂草案的議案，由大陸發改委主任鄭柵潔說明。當天並提請十四屆全國人大常委會第二十二次會議初次審議。

大陸的國防動員法是國防動員領域的基礎性法律，用以規範國防動員工作，明確公民和組織的國防動員權利義務。大陸現行國防動員法於2010年7月正式實施，經過十幾年的實踐，法律部分條款內容已不適應國防動員新形勢新任務新要求，需要修訂完善。

修法主要基於三點考慮：

一、貫徹中共中央決策部署的需要。國防動員法修訂草案規定，「國防動員堅持中國共產黨的領導，貫徹習近平強軍思想，堅持總體國家安全觀，貫徹新時代軍事戰略方針」，使中共的主張通過法定程序轉化為國家意志和人民共同行動。

二、要完善國防法律制度體系的需要。近年來大陸已修訂人民武裝警察法、國防法、軍事設施保護法、兵役法、國防教育法，制定出台海警法、預備役人員法等。國防動員法作為國防領域的重要法律，也要做好修訂完善，並與相關法律做好銜接、確保法治協調。

三、關於國防動員工作的需要。大陸全國人大常委會此前作出決定，在深化國防動員體制改革期間暫時調整適用國防動員法部分規定，要求「改革措施成熟後，及時修改完善有關法律」。目前法律修訂時機已經成熟，需要通過修法使國防動員法治建設與體制變化相適應相協調。