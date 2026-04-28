陸駐聯合國代表批美國在荷莫茲定向封鎖 危險且不負責任

中國常駐聯合國代表傅聰27日在安理會海上安全問題高級別公開辯論會上發言時指出，荷莫茲海峽是重要的國際貨物和能源貿易通道，維護該地區安全穩定和暢通符合國際社會共同利益。海峽受阻的根源在於美國和以色列對伊朗發動的非法軍事行動，美國還在業已達成臨時停火安排的情況下，加碼軍事部署，採取定向封鎖行動，是危險和不負責任的行為。

據中國常駐聯合國代表團網站消息，傅聰表示，海洋承載了全球八成以上的貨物貿易，已成為人類經濟社會運行的大動脈。確保國際航道安全，關乎全球產供鏈穩定和民生福祉，符合各國共同利益。近年來，隨著國際局勢動盪加劇，海上安全問題有所升溫，並日益同地緣政治衝突、傳統與非傳統安全風險、全球治理赤字等問題交織聯動。

傅聰呼籲各國秉持團結合作精神，全面深入看待海上安全問題，尋求標本兼治的解決途徑。他提出，政治解決熱點問題。國際航道的穩定暢通，同周邊地區特別是沿岸國家的和平安寧密切相關。只有堅持通過對話協商，推動熱點問題降溫緩和，才能為航道安全營造有利環境。濫用軍事手段無法從根本上化解風險，反而會加劇緊張對立，製造更大的安全危機。

傅聰說，解決荷莫茲海峽通航受阻的出路是盡快實現全面持久停火止戰，推動海灣和中東地區恢復和平穩定。中方讚賞巴基斯坦等國發揮的斡旋作用，敦促相關方通過政治外交途徑化解爭端，反對任何破壞停火、升級對抗的行徑。

他強調，中方將本著中國國家主席習近平提出的四點主張精神，即堅持和平共處原則、堅持國家主權原則、堅持國際法治原則、堅持統籌發展和安全，繼續為促進地區和平穩定發揮建設性作用。