陸國安部：呼籲青年「躺平」是境外敵對勢力的意識形態滲透

近幾年「捲不動就躺平」、「擺爛是最優解」在大陸網上網為流傳，對此大陸國家安全部28日發文警告，這是境外反華敵對勢力的意識形態滲透，目的是消解中國青年的奮鬥信念，甚至是動搖中國社會的價值根基。

大陸國安部微信公眾號指出，青年是國家的未來，也是境外反華敵對勢力意識形態滲透的重點目標。近年來，境外反華敵對勢力借助網絡平台，刻意放大社會焦慮，歪曲解讀發展問題，不斷渲染「努力無用」「奮鬥吃虧」等消極觀念，試圖通過製造負面情緒，將個體困境上升為群體對立，讓青年在不知不覺中被誤導、被裹挾，進而消解中國青年的奮鬥信念，甚至動搖社會的價值根基。

文章指出，諸多案例顯示，反華敵對勢力高舉「躺平」旗幟，正「努力」地侵蝕中國青年的思想。大陸國家安全機關工作發現，某境外組織資助各類反華媒體、智庫，炮製「奮鬥=被剝削」「階層固化=努力無用」等敘事；某境外組織大力資助「躺平網紅」，批量生產「躺平即正義」「反內捲=反剝削」短影音，系統性開展「躺平洗腦」。

大陸國安部稱，「青年興則國家興，青年強則國家強」，選擇「內捲還是躺平」是偽命題，呼籲中國年輕人立足自身實際尋找機會，以自己的節奏腳踏實地地做好每一件事，「把青春奮鬥融入強國建設、民族復興的偉大征程」。