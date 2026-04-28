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首批上海旅遊踩線團 到訪金門

聯合報／ 記者張策蔡家蓁／金門報導
首批「上海旅遊協會金門踩線交流團」昨天搭乘小三通船班抵達金門水頭碼頭，展開為期三天的行程。記者蔡家蓁／攝影
首批「上海旅遊協會金門踩線交流團」昨天搭乘小三通船班抵達金門水頭碼頭，展開為期三天的行程。記者蔡家蓁／攝影

大陸文化和旅遊部宣布恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊後，首批「上海旅遊協會金門踩線交流團」昨搭乘小三通船班抵金門水頭碼頭，展開三天行程。這是政策開放後首批來自上海的團體訪客，適逢小三通通航二十五周年與金門港旅運中心試營運，為金門觀光帶來活水。

金門縣政府副縣長陳祥麟說，上海旅遊協會踩線團到訪，象徵金門旅遊發展的新起點。此次交流主要在於讓上海業界實地了解金門旅遊環境，為後續市場開發奠定基礎。他指出，隨著上海納入開放範圍，金門旅遊客源可望由過去以福建為主，進一步拓展至長三角地區。

陳祥麟指出，上海為一線城市，人口規模龐大，未來可望帶動多元旅遊型態，包括傳統觀光、高端旅遊及深度體驗行程，並期待效應能擴及海西地區廿個城市及大陸其他省市。縣府將依政策發展持續滾動檢討，並與公協會及旅遊業者合作，配合中央兩岸政策，在安全控管與指導下，採取彈性推動策略，期望擴大小三通旅遊市場規模。

金門縣府說明，此次踩線團共十一人，由上海市旅遊行業協會秘書長許婷領軍，成員包含上海中旅、東上海、春秋、國旅、錦江及中國青年旅行社等大型業者代表，並有攜程等線上旅遊平台參與，主要針對金門戰地文化、酒廠資源及在地旅遊產品進行考察與交流。

陳祥麟表示，踩線團返滬後將規畫旅遊產品，金門也將持續與台北及大陸相關部會溝通，期盼盡速促成上海居民赴金門旅遊正式成行。

國旅 福建 上海

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