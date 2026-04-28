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歐擬產業投資新法 陸要反制

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

歐盟執委會日前提出「產業加速法」立法提案，針對電動車、電池、太陽能與關鍵原物料首次引入強制技術轉讓、外資持股限制、歐盟本地成分要求等嚴厲條款。大陸商務部昨回應，該法案構成了嚴重的投資壁壘和制度性歧視，並警告如執意推動而損害陸企利益，大陸將不得不進行反制。

歐盟上述法案被業界廣泛解讀為針對中國大陸產品的「減速器」或「剎車片」，因法案主要針對電池、電動車、太陽能光電、關鍵原材料等戰略產業，在市場、投資、供應鏈與規則層面，對大陸企業衝擊顯著。特別是全球產能占比超過四成的企業（不少是陸企）投資超過一億歐元項目，需滿足外資持股小於一半、本地員工大於一半、強制技術轉移等條款。

大陸商務部昨聲明指，該部已於四月廿四日向歐盟執委會正式提交對上述法案的意見，表達嚴正關切。

大陸認為法案對外商投資電池、電動汽車、太陽能光電、關鍵原材料四大新興戰略行業設置了諸多限制性要求，並在公共採購和公共支持政策中設置「歐盟原產」的排他性條款，構成了嚴重的投資壁壘和制度性歧視。

大陸指控歐方涉嫌違反最惠國待遇等基本原則，違反中歐領導人關於妥處摩擦分歧的重要共識，更將拖累歐盟綠色轉型進程，給多邊貿易規則帶來新衝擊。大陸官方建議歐方刪除法案中對外國投資者的歧視性要求、本地含量要求、強制轉讓智慧財產權和技術要求、公共採購限制政策等內容。

戰略 電動車 大陸

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