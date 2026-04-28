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Meta收購Manus 陸國安審查要求撤銷

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸國家發展改革委依法依規對外資收購Manus項目作出禁止投資決定，要求當事人撤銷該收購交易。（中通社）
大陸國家發展改革委依法依規對外資收購Manus項目作出禁止投資決定，要求當事人撤銷該收購交易。（中通社）

美企Meta收購大陸ＡＩ新創公司Manus出現重大變數。大陸發改委昨公告，外商投資安全審查工作機制辦公室依法對該案作出「禁止投資」決定，並要求當事方撤銷交易。這是大陸「外商投資安全審查辦法」實施以來，首宗公開被叫停的ＡＩ領域外資併購案。

大陸觀察者網指，外商投資安全審查工作機制辦公室負責外資進入重要領域的國安審查。依二○二○年辦法，審查涵蓋軍工、關鍵技術與資訊服務等，結論分為通過、附條件通過與禁止投資。禁止投資為最嚴等級並具強制效力。

儘管官方未說明理由，但該案自二○二五年十二月Meta宣布以約廿億美元收購後，即引發多部門審查。

英國金融時報指出，大陸發改委、商務部與反壟斷機構均參與評估，國安部門亦曾介入，並將該交易視為技術外流風險案件。大陸商務部今年一月表示將評估交易是否符合出口管制，本月表態稱跨境合作須依法履行法定程序。

Manus母公司蝴蝶效應成立於二○二二年，二○二五年三月推出ＡＩ應用後快速走紅，同年完成七千五百萬美元融資，估值升至約五億美元。六月起公司將總部遷至新加坡並裁撤大陸團隊，十二月Meta宣布收購。

路透指，近年多家大陸科企轉赴新加坡設總部，被稱為「Singapore washing」（新加坡洗白），以降低地緣政治風險，但多案例顯示即使轉移註冊地仍難避開監管壓力。

觀察者網亦認為，北京審查焦點不僅是公司註冊地，而是核心技術、數據與研發能力在遷移過程中是否外流。

紐約時報引述亞洲協會中國分析中心研究助理王晟宇（音譯）指出，此案一方面對外界釋出ＡＩ資產管控立場，同時也向市場傳遞了避免複製Manus模式的訊息。

觀察者網分析，「禁止投資」不僅阻斷收購，也要求交易回溯撤銷，顯示監管已延伸至跨境技術與資產流動鏈條，不會因註冊地的變更而脫離中國法律管轄。

大陸商務部 大陸 國安

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