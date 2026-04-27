評估恢復組團赴陸？ 陸委會：須確保國人人身安全為前提

兩岸關係持續緊張下，台灣雖未限制赴陸自由行，但旅行社組團赴陸「禁團令」已多年未解除，部分民眾改以零星方式出行，引發制度保障落差討論。陸委會27日表示，由於當前赴陸旅遊仍屬「橙色」警示情況，須在能夠確保國人赴陸人身自由及旅遊安全前提下開放，才能解除「禁團令」。

苗栗警分局龍騰派出所潘姓所長和妻子、妻弟近期同赴中國大陸甘肅省旅遊，搭乘的電動車翻車，釀1死12傷，觀光署稱這是由旅行社辦理「旅客親友自組團體」，此事故也讓赴陸禁團令模糊地帶的「變形團」現象再次浮上檯面。

陸委會27日晚指，台灣民眾到中國大陸旅遊行之有年，政府未作限制。對國人在陸旅遊發生意外或天災等緊急事故，政府相關部門均透過兩岸現有聯繫協處機制，提供國人必要、即時的協助。4月24日晚間獲知國人在甘肅旅遊發生意外事故，本會在第一時間就與海基會、交通部觀光署及旅行相關業者一起合作，共同積極提供協助，全力協助家屬赴陸、傷亡國人照顧及旅行團後續行程等善後相關事宜。

陸委會表示，本次意外事件是單純的旅遊意外事故，觀光署已經對外說明。本團雖為旅客親友自組團體，但承辦旅行社業按規定投保旅行業責任保險（含意外死亡及意外傷害醫療保險），同時指派領隊隨行旅遊及處理旅程相關事宜，並未因不是旅行社組團的旅遊團就發生影響旅客權益、削弱保障的狀況。

此外，陸委會提到，至於是否解除「禁團令」，恢復我方旅行社可組團赴陸旅遊一事，政府已多次對外說明政策立場，當前赴陸旅遊仍屬「橙色」警示情況下，必須在能夠確保國人赴陸人身自由及旅遊安全前提下開放。

陸委會強調，禁團令無法解除的主要原因在於近年中共持續增修國安法規，又於民國113年6月21日進一步發布「懲獨22條意見」，並鼓勵舉報，嚴重威脅國人赴陸港澳人身安全。

陸委會說，自民國113年1月1日迄115年3月31日，相關單位接獲通報國人赴陸失聯、遭留置盤查或疑遭限制人身自由的案件共計330人，與上個月比較（313人），一個月就增加17人。鑒於赴陸旅遊風險居高不下，政府再次提醒國人要考量風險，應避免非必要的旅行。

陸委會最後說明，政府一向重視及關心國人在陸旅遊安全，也備妥隨時提供緊急意外相關協助的機制。陸委會在官網開設「國人赴陸港澳動態登錄系統網頁」，建議國人在赴陸前進行登錄，以利在陸期間如遇有任何突發及緊急事件時，政府可即時取得聯繫，提供必要協助及服務。