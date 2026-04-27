是否解除赴陸禁團令？ 陸委會：須先確保民眾人身安全

台灣旅行團24日在甘肅發生翻車意外，造成1死12傷，引發外界對於赴陸旅遊「禁團令」形式化等批評。陸委會今天表示，當前赴陸旅遊仍屬「橙色」警示，必須在能夠確保國人赴陸人身自由及旅遊安全前提下，才能開放旅行社組團。

中國大陸民航局在2024年2月1日起擅改M503航路後，交通部觀光署同年2月7日宣布，即起停止招攬赴陸旅遊團。但媒體批評，為了規避法規，旅遊「變形團」興起，並指相關操作反而削弱旅客保障。

針對「禁團令」引發的爭議，陸委會晚間發布新聞說明，指24日晚間發生在甘肅的事件是單純的旅遊意外事故，本團雖為旅客親友自組團體，但承辦旅行社按規定投保並指派領隊隨行，並未因不是旅行社組團的旅遊團就發生影響旅客權益、削弱保障的狀況。

至於是否解除「禁團令」，恢復旅行社可組團赴陸旅遊，陸委會重申，政府已多次對外說明政策立場，當前赴陸旅遊仍屬「橙色」警示情況下，必須在能夠確保國人赴陸人身自由及旅遊安全前提下開放。

陸委會表示，禁團令無法解除的主要原因在於近年中共持續增修國安法規，又於民國113年6月21日進一步發布「懲獨22條意見」，並鼓勵舉報，嚴重威脅國人赴陸港澳人身安全。

自113年1月1日至115年3月31日，相關單位接獲通報國人赴陸失聯、遭留置盤查或疑遭限制人身自由的案件共計330人，與上個月（113年1月1日至115年2月28日）比較（313人），1個月就增加17人。鑒於赴陸旅遊風險居高不下，政府再次提醒國人要考量風險，應避免非必要的旅行。

陸委會在官網開設「國人赴陸港澳動態登錄系統網頁」，建議國人在赴陸前進行登錄，以利在陸期間如遇有任何突發及緊急事件時，政府可即時取得聯繫，提供必要協助及服務。