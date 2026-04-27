中國無人機席捲全球引憂 美日擬展開技術合作抗衡

日媒報導，鑑於中國製無人機席捲全球，且無人機逐漸被應用在戰爭中，引發美國強烈危機感，因此正與日本聯手構建小型無人機等軍民兩用技術合作架構。而日本由於對本國無人機技術處於落後狀態感到焦慮，因此對這項合作態度積極。

共同社報導，根據日本防務相關人士透露，美國軍工企業近來除了向日本推銷無人機業務外，與日本相關企業展開合作的情況也日益增多。

像是美國龍頭級軍工企業諾斯洛普格拉曼（Northrop Grumman）22日就在東京舉辦活動，其最高層主管親臨現場介紹其無人機產品，並直指現代戰爭面臨著「大量且同時襲來的小型無人機」與巡曳飛彈威脅。而日本自衛隊和防衛省相關人士也出席了這場活動。

報導直指，近年來在烏克蘭、中東等地的戰事中，小型無人機被大量使用，但7大工業國集團（G7）相關產能薄弱。相形之下，中國大疆（DJI）在全球無人機市場擁有壓倒性優勢，2023年市占率為72.7%，排名第2、3的法國及美國廠商卻只有0.9%及0.7%。

報導提到，有鑑於日本當前的安全環境，日本商界消息人士指出，這項美日合作的架構是「美軍特別希望促成的項目」。而美國高層官員對此積極表示，此案將成為「連接美日的最大級別技術計劃」。

報導提到，雖然日本政府21日修訂「防衛裝備移轉3原則」及運用方針，廢除過去限定救難、運輸等5類型才能出口的限制，使得具備殺傷能力的「武器」原則上也能出口，象徵安全保障政策的一大轉變。但這項合作案未來仍可能成為國會審議的焦點。