無國界記者：非政治臉書專頁 成北京宣傳武器

無國界記者組織發布的最新調查顯示，與官方可能有關聯的中國數位行銷公司，透過看似與政治毫無關聯的臉書粉絲專頁，譬如養生或勵志內容，偶而夾帶北京政治敘事，形成外界難以察覺的認知作戰。

無國界記者組織近日發布，推送健康養生建議的臉書（Facebook）粉絲專頁「50+健康生活」，在今年3月美國加入以色列對伊朗發動戰爭後不久，發布了一篇長篇分析，指出德黑蘭無需在軍事上擊敗華盛頓，而是應打疼美國，這個立場與中國官方媒體的敘事高度一致。這篇貼文隨後遭到刪除。

2024年台灣總統大選期間，一些原本專注於健康、嗜好、勵志語錄的臉書粉絲專頁，開始散播帶有政治色彩的訊息，引發外界對中國協同影響力操作的擔憂。

調查說，中國數位行銷公司「無邊界集團」控制著數百個此類粉絲專頁，並不時在貼文中插入符合北京官方立場的敘事，藉此在用戶心中種下對台灣政策的懷疑。這類內容往往突然出現，有時候在政治局勢升溫後發布；之後，該專頁又會恢復推送和生活方式相關的內容，導致這些影響力操作難以被察覺。

「無邊界集團」總部位在河北省秦皇島，多年來透過表面上看似與政治毫無關聯的臉書粉絲專頁，試圖影響台灣民眾的認知。

2025年9月，社群平台Threads（脆）上流傳，一名孩童在台北捷運倒地，卻無旁觀者提供任何協助。平台使用者追查後發現，畫面實際拍攝地點為杭州地鐵站。追蹤政治宣傳網路多年的美國蘭德公司研究員王宏恩，進一步追查到該貼文背後的帳號，其實就屬於無邊界集團。

這篇調查指出，無邊界集團還透過臉書上的軟性色情粉絲專頁推廣性功能障礙藥物銷售。王宏恩認為這家企業和政府一定有些關聯，「一般中國的網站，如果沒有官方的關係，不能同時做這兩件事，包括經營色情網站和賣藥物。所以我覺得它和中國的官方至少有某種默契。」

2020年6月，官方媒體秦皇島廣播電視台宣布與「無邊界集團」建立策略合作關係。調查說，這種市級媒體與民營數位企業的合作並不常見。4個月後，河北省宣傳部與網信系統官員又拜訪了「無邊界集團」的辦公室。

一名匿名的台灣資安政策官員對無國界記者表示：「中國的假訊息行動已使部分台灣民眾，產生一種民主等同於混亂的印象，既然這樣，威權統治也不是不能接受的替代方案」。這種嵌入日常內容的操作，已經達到越來越難偵測的規模。

台灣國家安全局已把「無邊界集團」列為中國試圖在台灣發動認知戰的協作者之一。「2025年中共對台認知作戰操作手法分析」報告指出，該公司在Facebook、Threads及X等平台經營帳號，內容多以「非政治或軟性主題」為主，之後再間歇性插入政治訊息。可見其傳播策略是先擴大觸及與影響力，再發布政治貼文影響公眾認知。