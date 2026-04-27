白宮記協晚宴突發槍擊事件 陸外交部回應了

針對美國白宮記者協會25日晚宴發生槍手強闖開火事件，大陸外交部發言人林劍在27日例行記者會中回應稱，「中方關注這起槍擊事件，我們一貫反對和譴責非法暴力行為。」

這起槍擊事件包括美國總統川普在內，並無賓客受傷。紐約時報報導，美國總統川普26日受訪時透露，槍擊當下，他一度想留在現場，不斷要求試圖將他帶離的探員「等一下」。

川普預計下個月14日至15日訪問北京，與大陸國家主席習近平舉行會談。

此外，林劍在周一記者會中也宣布，應大陸外長王毅邀請，比利時副首相兼外交大臣普雷沃4月27日至5月1日訪問中國，澳洲外長黃英賢也將於4月28日至30日訪問中國。

林劍表示，中比是全方位友好合作夥伴。近年來，雙方高層交往頻繁，在貿易投資、航運物流、生物醫藥等領域合作穩步推進，成效顯著，切實造福兩國人民。

他指出，今年是中比建交55周年，此次訪問是普雷沃就任後首次訪華。中方期待通過此訪，同比方就雙邊關係和共同關心的國際、地區問題深入交流，擴大共識、深化合作，推動中比關係持續健康穩定發展，為中歐關係發展作出新貢獻。

林劍並稱，在兩國領導人戰略引領下，中澳全面戰略夥伴關係保持向好發展勢頭。黃英賢訪華期間，王毅將同其共同主持第八輪中澳外交與戰略對話，就中澳關係及雙方共同關心的國際、地區問題深入交換意見。

林劍表示，中方期待通過黃英賢此訪推進落實兩國領導人達成的重要共識，增進政治互信，深化互利合作，推動中澳關係穩定、健康、可持續發展，更好造福兩國人民。