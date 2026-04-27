快訊

台積電二奈米洩密案 「未盡監督之責」遭重罰1.5億元…TEL台灣回應了

梅雨季報到前必看！壞雨傘、雨衣可回收？誤丟恐吃6000元罰單

第三度軍購協商仍卡關…「30分鐘無共識」散會 韓國瑜宣布5月6日再協商

聽新聞
0:00 / 0:00

白宮記協晚宴槍擊 中國首度回應：一貫譴責暴力

中央社／ 台北27日電
美東時間25日，白宮記者協會25日在華府舉行年度晚宴，在美國總統川普（Donald Trump）、副總統范斯（JD Vance）等政要齊集出席下，宴會廳外突傳槍響，引發全球關注。圖／路透
美東時間25日，白宮記者協會25日在華府舉行年度晚宴，在美國總統川普（Donald Trump）、副總統范斯（JD Vance）等政要齊集出席下，宴會廳外突傳槍響，引發全球關注。圖／路透

針對25日美國白宮記協晚宴發生槍擊事件，中國官方今天首度表態回應。相較於多國元首紛紛表態譴責，中國則藉外交部發言人林劍回答媒體提問的場合簡短表示，中方關注這起槍擊事件，並一貫反對和譴責非法暴力行為。

中國外交部下午舉行例行記者會。央視新聞報導，林劍是在記者會回答媒體提問，中方對這起槍擊事件有何評論時，作上述簡短表示。

美東時間25日，白宮記者協會25日在華府舉行年度晚宴，在美國總統川普（Donald Trump）、副總統范斯（JD Vance）等政要齊集出席下，宴會廳外突傳槍響，引發全球關注。

事發後，全球多國元首紛紛在第一時間譴責這起暴力事件。總統賴清德透過社群平台發文表示，對於白宮記者晚宴傳出槍擊事件，他感到震驚且深切關切。很欣慰得知川普總統及其他與會者皆未受到人身傷害，並強烈譴責任何形式的政治暴力行為。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示，他對華府白宮記者協會晚宴現場的情況感到震驚，任何對民主制度或新聞自由的攻擊，都須以最強烈措辭予以譴責。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）指出，他與妻子薩拉（Sara Netanyahu）對鎖定川普的「暗殺未遂」案感到震驚，對美國特勤局迅速果斷的處置致敬。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）說，他對總統（川普）、第一夫人及所有與會賓客安全無虞感到慶幸，政治暴力在任何民主體制中都沒有容身之處，這起事件令人不安，「我的心與每一個深受震撼的人同在」。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）也表示，暴力永遠不是答案。人類唯有透過民主、共存與和平才能向前邁進。

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）指出，他對這起令人不安的槍擊事件深感震驚」，他對川普、第一夫人及其他與會者平安無事感到寬慰。

美國 川普 槍擊 白宮 中方

延伸閱讀

出席白宮記者晚宴遇槍響 川普：特勤人員中槍無大礙

川普出席白宮記協晚宴驚傳槍響 緊急撤離…槍手31歲教師被逮

英王訪美前發生白宮記協晚宴槍擊 英官員：正在討論維安

相關新聞

陸國家鐵路局前局長費東斌收受巨額財物 遭提起公訴

據大陸最高人民檢察院27日通報，大陸交通運輸部原黨組成員、國家鐵路局原黨組書記兼局長費東斌涉嫌受賄案，近日由吉林省長春市人民檢察院向長春市中級人民法院提起公訴。官方去年曾通報，費東斌「結交政治騙子」、「貪婪無度」，並將公權力當作謀取私利工具。

員警大陸旅遊親友傷亡案 苗縣府、警察局關懷

苗栗警察分局龍騰派出所潘姓所長親友團到大陸旅遊發生車禍，造成潘與妻子受傷，同行的妻弟死亡案，苗栗縣政府、警方持續關懷，潘與妻子輕傷並無大礙，並將全力協助相關事宜。

白宮記協晚宴突發槍擊事件 陸外交部回應了

針對美國白宮記者協會25日晚宴發生槍手強闖開火事件，大陸外交部發言人林劍在27日例行記者會中回應稱，「中方關注這起槍擊事件，我們一貫反對和譴責非法暴力行為。」

謝鋒以茶為喻：中美相交需耐心 龍永圖：兩國實力已接近

「茶和天下 樂貫東西」·雅集暨「你好！中國」旅遊推介活動24日在中國駐美大使館舉行，中國駐美大使謝鋒在致辭時表示，「茶需慢品，方知其味；國之相交，更需耐心與定力」。中國外經貿部前副部長、前首席談判代表龍永圖則認為，目前中美還有很多分歧，但雙方力量對比縮小，也透過交流尋求共同利益，他對兩國關係前景保持樂觀。

巴基斯坦總統訪長沙 垂涎無人平衡重叉 「好想帶回家」

巴基斯坦外交部宣布，該國總統札達里於4月25日至5月1日訪問中國，旨在推動經貿合作與中巴經濟走廊（CPEC）建設，並訪問湖南長沙與海南三亞，不確定是否與中方領導人會見。但截至昨晚為止，中國官方尚未官宣札達里的行程。據中媒報導，札達里昨現身湖南長沙參觀三一重工，對無人平衡重叉等產品露出驚豔的笑容，全程實地操作愛不釋手，當場喊話「我想把它帶回家」在巴基斯坦生產。

中國直播主參觀市府畫面直送中國？竹市府說明：古蹟開放參觀

知名中國直播主「台灣小妖」常分享台灣的風土人情、戶外生活與中國直播互動，不過近來卻有民眾發現，「台灣小妖」竟在中國版抖音直播參觀新竹市政府與市景，憂心敏感資訊外洩。對此市府也回應，新竹州廳為國定古蹟，歷年來開放民眾參觀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。