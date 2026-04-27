白宮記協晚宴槍擊 中國首度回應：一貫譴責暴力

針對25日美國白宮記協晚宴發生槍擊事件，中國官方今天首度表態回應。相較於多國元首紛紛表態譴責，中國則藉外交部發言人林劍回答媒體提問的場合簡短表示，中方關注這起槍擊事件，並一貫反對和譴責非法暴力行為。

中國外交部下午舉行例行記者會。央視新聞報導，林劍是在記者會回答媒體提問，中方對這起槍擊事件有何評論時，作上述簡短表示。

美東時間25日，白宮記者協會25日在華府舉行年度晚宴，在美國總統川普（Donald Trump）、副總統范斯（JD Vance）等政要齊集出席下，宴會廳外突傳槍響，引發全球關注。

事發後，全球多國元首紛紛在第一時間譴責這起暴力事件。總統賴清德透過社群平台發文表示，對於白宮記者晚宴傳出槍擊事件，他感到震驚且深切關切。很欣慰得知川普總統及其他與會者皆未受到人身傷害，並強烈譴責任何形式的政治暴力行為。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示，他對華府白宮記者協會晚宴現場的情況感到震驚，任何對民主制度或新聞自由的攻擊，都須以最強烈措辭予以譴責。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）指出，他與妻子薩拉（Sara Netanyahu）對鎖定川普的「暗殺未遂」案感到震驚，對美國特勤局迅速果斷的處置致敬。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）說，他對總統（川普）、第一夫人及所有與會賓客安全無虞感到慶幸，政治暴力在任何民主體制中都沒有容身之處，這起事件令人不安，「我的心與每一個深受震撼的人同在」。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）也表示，暴力永遠不是答案。人類唯有透過民主、共存與和平才能向前邁進。

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）指出，他對這起令人不安的槍擊事件深感震驚」，他對川普、第一夫人及其他與會者平安無事感到寬慰。