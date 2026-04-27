談監禁維吾爾人 前新疆警察：酷刑和虐待是家常便飯

前中國警察張亞博在德國尋求政治庇護後，對德媒詳述他在新疆執勤10年的經歷。他說，許多刑滿釋放的維吾爾人在警察的績效壓力下被二次關押，而酷刑和虐待在「集中營」裡更是家常便飯。

德國之聲中文網26日報導，張亞博在河南出生長大，並在新疆生活了10餘年，2014年11月到2023年9月間，主要在和田縣等地擔任民警，他曾往返於新疆各地近50座監獄押送囚犯或者接回刑滿釋放人員。

他在2025年趁著到德國觀光旅遊時脫團並尋求庇護，至今已在德國生活8個月，陸續接受媒體採訪，講述新疆監獄的運作和日常監控。

儘管中共強調外界所稱的「再教育營」是「職業技能教育培訓中心」，並在2019年底關閉。但近年西方媒體不斷揭露其內部情況，包括關押與企圖改造維吾爾人等少數民族。

張亞博粗略估計，其所在村約40%的成年人口曾被關押至再教育營。再教育營大規模關押結束之後，被釋放回村的人中，又有將近一半的人被以各種理由投入監獄。刑滿釋放人員中，所有人都會被短期拘留，將近1/10的人被二次判刑。他所經歷的每個村莊，都有維吾爾人從監獄到看守所再到監獄。

報導說，這些被關入監牢的維吾爾人，可能只是因為做了一次祈禱，唱了一首歌，戴了一次頭巾，看了一次視訊，甚至只是打了一次籃球——鍛煉身體也有潛在的「暴恐分子」嫌疑——就被重點監控，然後經歷審訊和酷刑，屈打成招，獲刑入獄。

張亞博說，新疆的基層民警有任務每週向上級部門提供線索，這些線索要足以導致更多維吾爾人被拘押或者判刑才算有效。

那些沒有被立即重新送回監獄的刑滿釋放人員，也必須接受短期拘留，然後在轄區接受管控，具體措施是：日見面，週談話，月評估，季考核，年總結。

他和當地村民都很熟悉。他從來不認為那些溫和的維吾爾人是暴力恐怖分子。「我從來沒有害怕過這些『恐怖分子』，我的恐懼來自上級的檢查。」他說，完不成任務就會受到領導劈頭蓋臉的辱罵，扣罰獎金，失去晉升機會，而且不能休假。

從2017年11月到2018年8月，張亞博在和田地區康復醫院擔任管教民警。這座精神病醫院實質上被改造成了「集中營」，醫生、警察和病患人數都遠超尋常。

他說，新疆「集中營」按照監管的嚴厲程度分為高中低3等。他所在的精神病院屬於最低等級。

一方面，大量維吾爾和其他少數族裔人被隨意鑒定為精神病患者，遭到強制關押和「治療」。另一方面，很多人為了逃避更嚴厲的酷刑，「裝瘋賣傻」，或者買通醫生，自願被關押進前述「康復醫院」。

記者就媒體報導中關於「學員」經歷的吊打、禁閉和強奸等遭遇向他求證，張亞博說，酷刑和虐待「在集中營裡是家常便飯」。他經常聽見學員「受刑時發出撕心裂肺的喊叫」。這些喊叫聲也給他造成了嚴重的精神創傷，成為他至今難以擺脫的噩夢。

德國新疆問題專家鄭國恩（Adrian Zenz）與張亞博進行了深入的接觸，查閱了他帶出來的多種內部材料。他在最近發表在美國「外交政策」的文章中指出，在揭露再教育營大規模關押活動的新聞報導和人權調查之後，國際社會了解新疆真相變得愈加困難。

鄭國恩認為，北京對鎮壓維吾爾人的策略進行了調整，從大規模關押運動演變為滲透到日常生活的全面管控。尤其是2021年12月馬興瑞接陳全國出任新疆黨委書記以後，強化了日常監控和短期拘押，經過法庭審判入獄的案例也大量增加。

根據德國明鏡周刊（Der Spiegel），張亞博對該體制逐漸產生質疑，並因工作壓力與內心衝突影響表現，最終在2023年以「家庭與健康因素」為由離職，之後並接觸基督教信仰，這也促使他對外界說出真相。

他在發給德國之聲記者的筆記中寫道：「他失去了祖國，卻找回了靈魂。」