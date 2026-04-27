陸國家鐵路局前局長費東斌收受巨額財物 遭提起公訴

據大陸最高人民檢察院27日通報，大陸交通運輸部原黨組成員、國家鐵路局原黨組書記兼局長費東斌涉嫌受賄案，近日由吉林省長春市人民檢察院向長春市中級人民法院提起公訴。官方去年曾通報，費東斌「結交政治騙子」、「貪婪無度」，並將公權力當作謀取私利工具。

最高檢指出，費東斌涉嫌受賄一案，由大陸國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高檢依法以涉嫌受賄罪對費東斌作出逮捕決定，並指定由長春市人民檢察院審查起訴。

檢察機關起訴指控，費東斌利用擔任北京鐵路局黨委常委、常務副局長，濟南鐵路局黨委常委、常務副局長，呼和浩特鐵路局黨委副書記、局長，內蒙古自治區烏蘭察布市委副書記、市長，河南省副省長、河南省委常委、副省長，交通運輸部黨組成員，國家鐵路局黨組書記、局長等職務上的便利，以及職權或地位形成的便利條件，透過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人謀取利益，並非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應以受賄罪追究其刑事責任。

在審查起訴階段，檢察機關已依法告知費東斌享有的訴訟權利，並訊問被告人，聽取辯護人意見。

公開資料顯示，費東斌今年56歲，長期任職鐵路系統，曾任瀋陽鐵路局總工程師、副局長，青藏鐵路公司常務副總經理，鐵道部運輸局副局長，北京鐵路局常務副局長，濟南鐵路局常務副局長，呼和浩特鐵路局局長等職。之後轉任地方，曾任內蒙古自治區呼和浩特市委副書記、政法委書記，烏蘭察布市市長、市委書記等職。

2021年4月，費東斌出任河南省副省長，同年10月任河南省委常委、副省長；2022年9月任交通運輸部黨組成員、國家鐵路局黨組書記，2022年10月任交通運輸部黨組成員、國家鐵路局局長兼黨組書記。

2025年6月，費東斌因涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。同年12月5日，中央紀委國家監委通報，費東斌嚴重違紀違法，被開除中共黨籍和公職。通報指其違反政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬、職務調整等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報指出，費東斌喪失理想信念，政治意識淡漠，搞投機鑽營，結交政治騙子，對抗組織審查；並稱其「貪婪無度」，把公權力當作謀取私利工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬、職務調整等方面謀利，非法收受巨額財物。