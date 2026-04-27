謝鋒以茶為喻：中美相交需耐心 龍永圖：兩國實力已接近

「茶和天下 樂貫東西」·雅集暨「你好！中國」旅遊推介活動24日在中國駐美大使館舉行，中國駐美大使謝鋒在致辭時表示，「茶需慢品，方知其味；國之相交，更需耐心與定力」。中國外經貿部前副部長、前首席談判代表龍永圖則認為，目前中美還有很多分歧，但雙方力量對比縮小，也透過交流尋求共同利益，他對兩國關係前景保持樂觀。

綜合媒體報導，謝鋒從文化底蘊、產業發展、文明互鑒三個維度介紹中國茶。他說，中國是茶的故鄉、茶文化發祥地，也是全球最大茶葉生產國和消費國。茶韻悠長，承載中國傳統文化的思想智慧；茶園疊翠，蘊含中國高質量發展的動能密碼；茶道綿延，契合世界文明和合共生的大同境界。

謝鋒指出，茶是中美關係發展的見證者，也是增進兩國人民友好的綠色使者。茶需慢品，方知其味；國之相交，更需耐心與定力。中美作為歷史文化、社會制度、發展階段不同的兩個大國，改變不了彼此，但只要堅持兩國元首戰略引領，秉持相互尊重態度，守住和平共處底線，爭取合作共贏前景，就可以逐步走出一條美美與共、共同繁榮的康莊大道。

活動期間，中美藝術家現場展示茶藝、行香、插花、掛畫、太極等，來自北京鈞天坊、華盛頓「使館系列」組織的音樂家們精心編排演奏多首中外名曲。

此外，謝鋒也形容茶是中美關係發展的見證者，並稱愈來愈多美國朋友成為「追茶人」。

謝鋒以多個例子說明茶在中美交流中的角色，包括美國商船「中國皇后」號滿載中國茶葉返航，拉開中美通商序幕；美國前國務卿季辛格和前總統尼克森先後訪華，開啟中美關係正常化進程，西湖龍井和武夷山大紅袍作為國禮相贈。

他也提到，美國總統川普首次訪華期間，中美元首夫婦曾在故宮寶蘊樓茶敘。

謝鋒進一步說，近年來，霸王茶姬、喜茶、茉莉奶白、蜜雪冰城等中國新茶飲品牌紛紛登陸美國、生意火爆，愈來愈多美國朋友成為「追茶人」，甚至選擇在華攻讀茶學博士、創立個人茶品牌。

此外，龍永圖26日在第12屆中國與全球化研討會上認為，由於歷史文化、社會制度和意識形態的不同，中美肯定會有分歧甚至衝突。但是只要能夠加強溝通，哪怕最困難的時候也能坐在一起，就可以減少許多誤判，從而使關係保持一個理性、穩定的狀態。

龍永圖認為，中美總能從錯綜複雜的利益交織當中找到共同的利益。共同的利益找到了，就可能建立一個穩定、健康、可持續的關係。