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巴基斯坦總統訪長沙 垂涎無人平衡重叉 「好想帶回家」

世界日報／ 中國新聞組／北京27日電
巴基斯坦總統札達里對湖南長沙三一重工的無人平衡重叉等產品愛不釋手。（取材自中新網）
巴基斯坦總統札達里對湖南長沙三一重工的無人平衡重叉等產品愛不釋手。（取材自中新網）

巴基斯坦外交部宣布，該國總統札達里於4月25日至5月1日訪問中國，旨在推動經貿合作與中巴經濟走廊（CPEC）建設，並訪問湖南長沙與海南三亞，不確定是否與中方領導人會見。但截至昨晚為止，中國官方尚未官宣札達里的行程。據中媒報導，札達里昨現身湖南長沙參觀三一重工，對無人平衡重叉等產品露出驚豔的笑容，全程實地操作愛不釋手，當場喊話「我想把它帶回家」在巴基斯坦生產。

▲ 影片來源：YouTube平台＠cnsvideo（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據中新網、網易報導，4月26日，札達里與巴基斯坦多名政府官員出現在湖南長沙參觀三一重工參觀，在生產車間和展示區，札達里看得十分認真，工作人員逐一給他介紹各類工業產品的功能和優勢，他仔細詢問產品的操作方法、生產流程和適用場景，看到無人平衡重叉被展示出來，札達里的喜愛之情藏不住了，他停下腳步，驚喜地盯著這款產品，忍不住操作了起來。

據現場視頻，札達里雖然是第一次接觸無人平衡重叉，卻學得很快，他操作無人平衡重叉精準地叉起物料、平穩移動，臉上露出開心的笑容，嘴裡也不停稱讚。隨後他轉頭問身邊的工作人員：「為什麼這麼好用的產品，還沒有被邀請到巴基斯坦？」接著又找來巴基斯坦相關官員對他說：「我也想在巴基斯坦生產這樣的產品」，「我想把它帶回家」。

報導指出，這款無人平衡重叉是三一重工自主研發的硬核產品，不用人工操作，就能精準完成物料搬運、堆疊等工作，充電一小時就能工作很長時間，高溫、高塵的惡劣環境都能穩定運行。對人力成本逐漸上升的巴基斯坦來說，無疑是解決工業升級和基礎設施建設過程中物流搬運難題的好幫手，難怪札達里會如此感興趣。而據了解，三一重工此前有意在巴基斯坦布局，如今札達里主動表達合作意願，看來雙方的「橋」已經搭起來了。

札達里自2024年連任巴基斯坦總統後已是第三次來到中國訪問，去年2月曾會見了中國國家主席習近平。不過至昨晚為止，中國官方尚未官宣札達里的行程。巴基斯坦外交部則在札達里出訪當天宣布其訪華行程，稱札達里此行將與湖南、海南地方政府舉行會談，討論巴中雙邊關係，特別聚焦經貿合作及「中巴經濟走廊」議題，此訪是深化兩國「全天候戰略合作夥伴關係」的持續努力之一。但是否與中方領導人會見尚不確定。

當前中東局勢緊張，巴基斯坦為美伊戰爭停火談判的調停人，也是中國的鐵桿盟友，巴國總統此時到訪中國，其動向備受外界關注。

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