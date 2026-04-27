巴基斯坦總統訪長沙 垂涎無人平衡重叉 「好想帶回家」

巴基斯坦外交部宣布，該國總統札達里於4月25日至5月1日訪問中國，旨在推動經貿合作與中巴經濟走廊（CPEC）建設，並訪問湖南長沙與海南三亞，不確定是否與中方領導人會見。但截至昨晚為止，中國官方尚未官宣札達里的行程。據中媒報導，札達里昨現身湖南長沙參觀三一重工，對無人平衡重叉等產品露出驚豔的笑容，全程實地操作愛不釋手，當場喊話「我想把它帶回家」在巴基斯坦生產。

▲ 影片來源：YouTube平台＠cnsvideo（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據中新網、網易報導，4月26日，札達里與巴基斯坦多名政府官員出現在湖南長沙參觀三一重工參觀，在生產車間和展示區，札達里看得十分認真，工作人員逐一給他介紹各類工業產品的功能和優勢，他仔細詢問產品的操作方法、生產流程和適用場景，看到無人平衡重叉被展示出來，札達里的喜愛之情藏不住了，他停下腳步，驚喜地盯著這款產品，忍不住操作了起來。

據現場視頻，札達里雖然是第一次接觸無人平衡重叉，卻學得很快，他操作無人平衡重叉精準地叉起物料、平穩移動，臉上露出開心的笑容，嘴裡也不停稱讚。隨後他轉頭問身邊的工作人員：「為什麼這麼好用的產品，還沒有被邀請到巴基斯坦？」接著又找來巴基斯坦相關官員對他說：「我也想在巴基斯坦生產這樣的產品」，「我想把它帶回家」。

報導指出，這款無人平衡重叉是三一重工自主研發的硬核產品，不用人工操作，就能精準完成物料搬運、堆疊等工作，充電一小時就能工作很長時間，高溫、高塵的惡劣環境都能穩定運行。對人力成本逐漸上升的巴基斯坦來說，無疑是解決工業升級和基礎設施建設過程中物流搬運難題的好幫手，難怪札達里會如此感興趣。而據了解，三一重工此前有意在巴基斯坦布局，如今札達里主動表達合作意願，看來雙方的「橋」已經搭起來了。

札達里自2024年連任巴基斯坦總統後已是第三次來到中國訪問，去年2月曾會見了中國國家主席習近平。不過至昨晚為止，中國官方尚未官宣札達里的行程。巴基斯坦外交部則在札達里出訪當天宣布其訪華行程，稱札達里此行將與湖南、海南地方政府舉行會談，討論巴中雙邊關係，特別聚焦經貿合作及「中巴經濟走廊」議題，此訪是深化兩國「全天候戰略合作夥伴關係」的持續努力之一。但是否與中方領導人會見尚不確定。

當前中東局勢緊張，巴基斯坦為美伊戰爭停火談判的調停人，也是中國的鐵桿盟友，巴國總統此時到訪中國，其動向備受外界關注。