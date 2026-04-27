中國直播主參觀市府畫面直送中國？竹市府說明：古蹟開放參觀

知名中國直播主「台灣小妖」常分享台灣的風土人情、戶外生活與中國直播互動，不過近來卻有民眾發現，「台灣小妖」竟在中國版抖音直播參觀新竹市政府與市景，憂心敏感資訊外洩。對此市府也回應，新竹州廳為國定古蹟，歷年來開放民眾參觀。

有網友在社群平台Threads發文指出，中國籍配偶「台灣小妖」昨晚7時許進入新竹市政府參觀並拍攝市政建築與內部空間，還在中國版抖音直播，從直播畫面可以看到當事人從進入市府開始即全程開播，並介紹多個樓層，且沿途也持續對外直播街景與公共空間，路人未必知情下可能入鏡，他也質疑此舉是否合適。

該名網友也提到，這件事的重點在中國人在政府機關，並且於中國平台開直播，其他影片發現，該人士進入市府前曾向警衛室表明參觀意圖，並非未經允許闖入。不過他仍提出疑問，認為在政府機關內進行公開直播是否涉及適當性問題，並提及近期在車站等人潮聚集場所，也曾看見疑似中國口音人士進行直播行為，呼籲民眾提高警覺。

「感謝您的關心！」對此新竹市長高虹安本人也親自留言回應，新竹州廳為國定古蹟，歷年來在作為市府辦公室的同時，也兼具開放民眾參觀、推廣文化古蹟的功能。市府於2021年即訂有「府內大樓門禁管理要點」，明確規範開放時間（每日6時至23時）及民眾可活動的公共區域，室內辦公區域則不對外開放。

高虹安強調，市府設有24小時駐衛警及安全監控系統，隨時維護場域安全。歡迎大家在符合規定下入內參觀這座美麗的百年古蹟

新竹市政府行政處表示，新竹州廳為國定古蹟，歷年來在作為辦公室的同時，兼具開放民眾參觀，推廣文化古蹟的功能。雖兼具開放民眾參觀，推廣文化古蹟的功能，但行政機關之安全性不容妥協。

行政處說明，據「新竹市政府府內大樓門禁管理要點」，嚴格區分「公共開放區」與「行政辦公區」，明確規範開放時間（每日6時至23時）及民眾可活動的公共區域，一般民眾得進出府內大樓公共區域為市府大廳、走廊、中庭廣場、廁所、服務中心、市府綜合大禮堂及設有供民眾臨櫃洽公之櫃台，其餘室內辦公區域不開放一般民眾進入。

行政處強調，市府設有24小時駐衛警與安全監控系統，管理機制始終嚴謹運作，絕無鬆動空間。歡迎市民朋友在符合規定下參觀古蹟，但若相關行為涉及不法，將依法處置，絕不寬貸。