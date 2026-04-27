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巴基斯坦總統訪陸會湖南省委書記 談農業經貿合作

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
札達里26日與沈曉明舉行會面，並出席湖南省長毛偉明為其舉行的宴席。（圖／巴基斯坦總統官方臉書）
札達里26日與沈曉明舉行會面，並出席湖南省長毛偉明為其舉行的宴席。（圖／巴基斯坦總統官方臉書）

巴基斯坦總統札達里（Asif Ali Zardari）應邀於4月25日至5月1日訪問大陸，行程包括4月25日至27日訪問湖南長沙，並於4月28日至5月1日赴海南三亞。巴基斯坦總統官方臉書發布內容指出，札達里26日在湖南長沙會見湖南省委書記沈曉明，雙方聚焦農業、衛生、教育與貿易等領域務實合作，並重申巴中關係的重要性。

巴基斯坦外交部聲明表示，札達里此行應中方邀請訪問大陸，將與湖南、海南地方政府官員會談，討論巴中雙邊關係，重點聚焦經貿合作及中巴經濟走廊（CPEC）等議題。

據巴基斯坦總統官方臉書發布內容，札達里26日與沈曉明舉行會面，並出席湖南省長毛偉明為其舉行的宴席。札達里會中邀請沈曉明在兩國建交75周年慶祝活動之際訪問巴基斯坦。他強調，巴中關係始終是巴基斯坦外交政策的基石，並持續獲得廣泛支持。

札達里也提到自己與大陸長期以來的個人連結，表示其家族，包括已故岳父、前巴基斯坦總理布托，以及已故妻子、前總理貝娜齊爾・布托，始終高度重視與中國的關係；這項傳統如今也由下一代延續，包括其兒子、前外長比拉瓦爾・布托・札達里，以及第一夫人比比・阿西法・布托・札達里。

札達里表示，湖南在農業科技與設備方面具備優勢，有助於巴基斯坦提升生產力。他並表達在種子技術、農業研究與現代農耕實務方面加強合作的意願，並指出雙方在農業機械、礦產加工、資訊與通信技術等領域擴大雙邊貿易具有潛力。雙方也討論區域局勢。

沈曉明表示，湖南的大學已與巴基斯坦機構簽署12項合作協議，目前有959名巴基斯坦學生在湖南不同學科領域就讀，有助於加強兩國人民之間的聯繫。

毛偉明在宴席上表示，巴基斯坦和大陸是好朋友、好鄰居、好夥伴、好兄弟，湖南省將繼續支持中巴經濟走廊2.0的發展。

札達里致詞時表示，湖南作為已故大陸領導人毛澤東的出生地，具有特殊地位。他指出，「權力屬於人民」的理念仍深受巴基斯坦人民敬佩。他也提到，自己1989年首次訪問大陸，隨著時間推移，對大陸的情誼更加深厚。

札達里表示，巴基斯坦與大陸人民之間有深厚情誼，並相信兩國人民的心將永遠緊密相連。他也說，巴基斯坦與湖南省之間，特別是在此次訪問期間所觀察到的領域，具有進一步加強合作的巨大潛力。

大陸駐巴基斯坦大使姜再冬在宴席上表示，札達里選擇訪問湖南，反映出他對毛澤東的特殊敬意。他指出，巴中正擴大在農業、工業和礦產等領域合作，並希望此次訪問進一步加強雙邊合作，拉近兩國人民距離，為建交75周年增添意義。

巴基斯坦總統札達里26日在湖南長沙會見湖南省委書記沈曉明，雙方聚焦農業、衛生、教育與貿易等領域務實合作，並重申巴中關係的重要性。（圖／巴基斯坦總統官方臉書）
巴基斯坦總統札達里26日在湖南長沙會見湖南省委書記沈曉明，雙方聚焦農業、衛生、教育與貿易等領域務實合作，並重申巴中關係的重要性。（圖／巴基斯坦總統官方臉書）

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