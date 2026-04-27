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遭控竊新冠關鍵研究成果 傳義大利批准陸男引渡美國

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
一名掌握第一手消息的知情人士透露，義大利政府已決定批准將大陸男子徐澤偉引渡至美國。徐澤偉遭美國當局以駭客相關罪名通緝，美方指控他涉嫌竊取包括新冠肺炎（COVID-19）醫學研究在內的成果。（圖／取自微博）
一名掌握第一手消息的知情人士透露，義大利政府已決定批准將大陸男子徐澤偉引渡至美國。徐澤偉遭美國當局以駭客相關罪名通緝，美方指控他涉嫌竊取包括新冠肺炎（COVID-19）醫學研究在內的成果。（圖／取自微博）

據路透26日報導，一名掌握第一手消息的知情人士透露，義大利政府已決定批准將大陸男子徐澤偉引渡至美國。徐澤偉遭美國當局以駭客相關罪名通緝，美方指控他涉嫌竊取包括新冠肺炎（COVID-19）醫學研究在內的成果。

這則消息最早由彭博報導。義大利法院本月稍早裁定，徐澤偉可以被引渡至美國。義大利政府代表拒絕對此置評；徐澤偉的律師賈爾達（Enrico Giarda）則告訴路透，他的當事人至今尚未收到任何有關此事的通知。

報導指出，徐澤偉去年7月3日應美國當局要求，在義大利米蘭被捕。美方指控他涉嫌在2020年2月至2021年6月期間，參與多起網路駭侵行動，並涉及電信詐欺與加重身分盜竊等罪名。

徐澤偉被捕後，其律師曾表示，當事人是身分誤認的受害者。

美國司法部指控，徐澤偉受大陸官方指使，從事駭客活動並竊取關鍵的新冠肺炎研究成果。美國司法部稱，徐澤偉是一個網路專家團隊成員，該團隊於2020年鎖定美國境內大學、免疫學家和病毒學家，目標是竊取他們正在進行的新冠疫苗、治療與檢測研究。

美國司法部也指控，徐澤偉在2021年是名為「Hafnium」的網路間諜組織成員。該組織曾入侵全球數千台電腦，其中包括美國境內電腦。

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