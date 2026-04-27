星期評論／新四通不是政策想像 是逼近的現實

大陸日前公布對台十大措施，包含支援金門共用廈門翔安新機場、推動新四通政策，金門府會今天欲組團赴廈門考察，在兩岸敏感氛圍下行程充滿變數。金廈是共同生活圈，「搭船去廈門」是金門人日常，小三通二十五年來穩定運作，顯示地方交流韌性，兩岸交流是威脅還是機會存乎一心。

距金門僅三公里的廈門翔安國際機場今年底啟用，金廈大橋議題也受關注。議會日前下鄉考察，前往金沙鎮五龍山一帶，勘察金廈大橋預定銜接位置；眼見廈門段工程推進，預計今年底完成海上主體、明年底全線建成，預留延伸至金門的接口，但金門端還是荒草一片。

對金門而言，這已不是遙遠的政策想像，而是正在逼近的現實。金門府會訪陸團為前往對岸了解翔安機場、新四通的影響，原訂四月二十七、二十八日由副縣長李文良偕議員赴陸，近期逢「鄭習會」、賴總統訪友邦史瓦帝尼生變等事件，中央對地方官員赴陸審查趨嚴。李文良及縣府一級主管赴陸申請遭駁回，遂緊急調整名單，改由副處長層級「代打」隨行。

地方對金廈大橋、共用翔安機場看法兩極。金門仰賴台灣本島運油發電，成本高昂，若能透過陸橋系統引進對岸電力與天然氣可降低能源負擔，也能在霧季航班停飛、小三通中斷時，提供交通替代方案。若結合翔安機場，金門將成為兩岸與國際客往返的中轉樞紐，帶動觀光、餐飲、旅宿及租車等產業發展。反對者憂心，這不單純是交通建設，而是制度與安全選擇。

值得關注的是，翔安機場啟用對金門是把雙面刃，利處是提升金門與國際接軌的效率，促進旅遊升級與產業出口，但大型客機低空起降帶來的飛安、噪音、空汙及海域汙染問題，對腹地有限、環境承載脆弱的金門將是長期且直接的壓力。

廈門翔安機場牽動兩岸關係變化，對金門影響深遠，如何因應日後發展的新局、衝擊，地方政府要有協商對策，中央也應該展現態度。