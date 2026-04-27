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申請卡關 充滿變數 金門今赴廈門考察降級

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金門府會今將組團赴陸，考察新四通與翔安機場，圖為縣議會日前到金沙鎮五龍山的金厦大橋預定地金門端會勘。記者蔡家蓁／攝影
金門府會今將組團赴陸，考察新四通與翔安機場，圖為縣議會日前到金沙鎮五龍山的金厦大橋預定地金門端會勘。記者蔡家蓁／攝影

金門縣議會定期會上，有議員提議府會應儘速組團赴廈門，實地了解翔安機場，及新四通與金門未來對接情況，訪陸行程訂在今明兩天，卻一路卡關充滿變數，隨行官員從副縣長、處長一路降到副處長。大陸方面接待規格也可能適度「降級」，實質交流效果勢必受影響。

議員陳泱瑚本月十六日質詢時指出，大陸明確釋出「支援金門共用廈門新機場」，及新四通（通水、通電、通氣、通橋）政策訊號，縣府不能只坐在辦公室紙上談兵，應主動出擊，由縣府邀集議會組團赴廈門考察，掌握第一手資訊。

據了解，縣府在隔天即啟動行政程序，將副縣長李文良及縣府、議會一級主管赴陸名單送交移民署申請，希望趕在二十七日順利成行。

不過，近期逢「鄭習會」、賴總統出訪友邦生變等事件衝擊，兩岸政治氛圍轉趨敏感，中央對地方官員赴陸審查明顯趨嚴。直到二十四日，李文良及縣府一級主管赴陸申請全遭駁回。

縣府當天下午緊急調整名單，改由副處長層級官員「代打」隨行，盼維持行程不變，十職等以下不需要送陸委會，由縣府自行決定，但中央還是提醒，希望相關人員要遵守相關規定。

地方人士說，府會此次考察主軸是翔安機場與新四通後續如何與金門銜接，向廈門方提出考察需求時，陸方也認為時間過於倉促，建議延後至五一長假結束後再安排，但因議會已敲定時程，縣府只能硬著頭皮推進。

地方觀察在兩岸局勢高度敏感下，公務員夾在地方與中央，進退維谷；金門身處兩岸最前線，也如同地方官員處境，動輒得咎。

陸委會 大陸 考察

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