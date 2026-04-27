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陸前談判代表：中美有分歧 也尋共同利益
美國總統川普預計五月中訪問中國大陸。對於中美關係，大陸外經貿部前副部長、前首席談判代表龍永圖廿六日表示，強者和弱者不太可能相互尊重，但這些年來中國迅速發展，中美實力差距縮小，兩國相互尊重、平等相待已有基礎。
中新社報導，龍永圖廿六日在北京出席第十二屆中國與全球化研討會表示，中美是全球最大的兩個經濟體，中美關係好，有利於全球化發展。他指出，目前中美兩國雖然還有很多分歧，但由於雙方力量對比日益縮小，也有通過交流尋求共同利益的願望，因此他對兩國關係前景保持樂觀。
龍永圖認為，中美兩國必須互相尊重、平等相待。由於歷史文化、社會制度和意識形態的不同，中美兩國肯定會有分歧甚至衝突。不過，只要加強溝通，中美就可以減少許多誤判，從而使關係保持一個理性、穩定的狀態。
龍永圖說，儘管「世界大得很，事情複雜得很」，但中美兩國總能從複雜的利益交織當中找到共同利益。他指出，共同利益找到了，雙方就可能建立穩定、健康、可持續關係。
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