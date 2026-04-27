聽新聞
0:00 / 0:00

巴基斯坦總統訪陸 談經貿合作

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導

巴基斯坦外交部宣布，其總統札達里於四月廿五日至五月一日訪問中國，旨在深化雙邊關係，重點推動經貿合作與中巴經濟走廊（ＣＰＥＣ）建設。此行將訪問湖南長沙與海南三亞，但是否與中方領導人會見尚不確定。至昨晚為止大陸外交部官方尚未官宣札達里的行程。

據安納杜魯新聞社廿五日報導，巴基斯坦外交部表示，札達里應中方邀請，於四月廿五日至五月一日訪問中國，行程包括四月廿五日至廿七日訪問湖南長沙，並於四月廿八日至五月一日前往海南三亞。

巴國外交部發言人廿五日在新聞稿中表示，札達里此行將與湖南、海南地方政府舉行會談，討論巴中雙邊關係，特別聚焦經貿合作及「中巴經濟走廊」議題。巴國外交部稱，此訪是深化兩國「全天候戰略合作夥伴關係」的持續努力之一。

報導指出，巴國外交部未透露札達里此行是否將在北京與中國領導人會面；中國官方和官媒目前也尚未見相關消息。札達里去年二月曾對中國進行國是訪問，期間與中國國家主席習近平舉行會談；隨後又於同年九月再次造訪中國。

札達里此行焦點是涵蓋‌增長、民生、創新、綠色、開放‌的五大中巴合作走廊。具體升級推進項目包括擴建瓜達爾港與自貿區；升級卡拉奇至白沙瓦的一號鐵路幹線建設；推進巴國水電、核電及太陽能項目的能源建設；擴大對巴基斯坦農產品、紡織品及ＩＴ產品的市場准入等經貿合作。

札達里訪湖南長沙，湖南是大陸農業大省和製造業重鎮，與巴基斯坦的合作早有基礎。二○二四年八月，雙方企業簽署了價值二十億元人民幣的貿易訂單，並計畫投資約六點四五億元在巴建設最大的全產業鏈現代農業示範基地。湖南的農機企業、農業科技和先進的製造業有助巴國糧食安全和農業現代化。

至於海南三亞，因海南正處於自由貿易港建設黃金期，有特殊稅收、貿易和投資政策。對尋求擴大貿易、吸引旅遊投資和發展海洋經濟的巴基斯坦而言，海南自貿港是具吸引力的合作平台。札達里可於三亞了解海南的開放政策，探索在旅遊、現代服務業、海洋經濟等領域的合作機會。

當前中東局勢緊張，巴基斯坦為美伊戰爭停火談判的調停人，巴基斯坦是中國大陸鐵桿盟友，巴國總統此時到訪大陸，也備受外界關注其動向。

習近平 北京 巴基斯坦 經貿

延伸閱讀

美伊談判暗潮洶湧…伊朗拒直接對話 巴基斯坦成「關鍵中介」

伊朗拒直接對話美方 代表團已離開巴基斯坦

巴國官員預料美伊第2輪會談有望 伊朗官媒證實外長將展開訪問

美伊代表赴巴國全球關注 外界緊盯是否直接談判

相關新聞

獨／鄭習會效應？金門赴廈考察遭卡 副縣長申請遭駁回

大陸日前公布對台「十大措施」，其中包括支援金門共用廈門翔安新機場及推動「新四通」政策，引發地方高度關注。金門縣議會定期會日前開議，縣議員陳泱瑚提議，府會應儘速組團赴廈門，實地了解翔安機場及新四通與金門未來對接情況，行程原訂4月27日至28日，並邀請在地媒體隨行採訪，未料在兩岸敏感氛圍下，行程一路卡關，充滿變數。

陸委會批呂禮詩配合陸方活動 稱涉統戰將研議是否違法

針對退役少校艦長呂禮詩參與中共海軍相關活動一事，陸委會26日指出，呂禮詩接受中共邀請並配合解放軍進行統戰宣傳，「令人不齒」。陸委會並稱，政府將研究相關行為是否違法。

台灣旅遊團甘肅車禍 國台辦證實1死12傷：將協助家屬善後

台灣旅遊團近日在甘肅不幸發生車禍，大陸國台辦26日證實，車禍有1死12傷，9名傷者已經返回酒店，有關方面將積極協助遇難台胞家屬處理善後事宜，對傷患提供必要協助。

鄧聿文：習鄭會恐是北京最後一次「善意」 台灣的考驗在這年

「鄭習會」甫落幕即傳出賴清德總統出訪非洲友邦史瓦帝尼因中共施壓被迫取消，大陸旅美時政評論員鄧聿文指出，習鄭會很可能是北京對台灣最後一次高規格、正面、公開的「善意」，「解決台灣問題」會進入中共總書記習近平下一任期的議事日程，不會再像過去那樣一拖再拖。

川普取消赴巴基斯坦行程 陸媒稱美伊互動「像小孩子較勁」

美伊衝突僵局持續，伊朗外交部長阿拉奇24日訪問巴基斯坦後未與美方接觸即轉往阿曼，美國總統川普則宣布取消特使團赴巴基斯坦與伊朗會談行程。具新華社背景新媒體「牛彈琴」評論指，美伊圍繞談判安排的反覆與表態變化，「像兩個小孩子較勁」。文章並稱，巴基斯坦還需多扮演和事角色，多勸伊朗見好就收，也希望川普少說幾句以利談判。

央視再曝畫面：遼寧艦遭外軍雙航母夾擊 殲15掛彈驅離

央視近期密集披露中國軍機軍艦驅離外軍機艦滋擾的現場畫面。25日央視網公開視頻顯示，2022年5月，遼寧艦執行遠海任務期間，外軍兩個航母編隊從東、南兩個方向，頻繁派出艦機跟蹤監視，形成夾擊態勢。殲15艦載機緊急掛彈起飛，死死「咬住」外軍機，從高度8000米一直纏鬥至2000米，最終成功驅離目標。據了解，上述現場影像去年便曾公布，如今再次舊事重提，料與美菲日正在南海演習有關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。