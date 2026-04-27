巴基斯坦總統訪陸 談經貿合作

巴基斯坦外交部宣布，其總統札達里於四月廿五日至五月一日訪問中國，旨在深化雙邊關係，重點推動經貿合作與中巴經濟走廊（ＣＰＥＣ）建設。此行將訪問湖南長沙與海南三亞，但是否與中方領導人會見尚不確定。至昨晚為止大陸外交部官方尚未官宣札達里的行程。

據安納杜魯新聞社廿五日報導，巴基斯坦外交部表示，札達里應中方邀請，於四月廿五日至五月一日訪問中國，行程包括四月廿五日至廿七日訪問湖南長沙，並於四月廿八日至五月一日前往海南三亞。

巴國外交部發言人廿五日在新聞稿中表示，札達里此行將與湖南、海南地方政府舉行會談，討論巴中雙邊關係，特別聚焦經貿合作及「中巴經濟走廊」議題。巴國外交部稱，此訪是深化兩國「全天候戰略合作夥伴關係」的持續努力之一。

報導指出，巴國外交部未透露札達里此行是否將在北京與中國領導人會面；中國官方和官媒目前也尚未見相關消息。札達里去年二月曾對中國進行國是訪問，期間與中國國家主席習近平舉行會談；隨後又於同年九月再次造訪中國。

札達里此行焦點是涵蓋‌增長、民生、創新、綠色、開放‌的五大中巴合作走廊。具體升級推進項目包括擴建瓜達爾港與自貿區；升級卡拉奇至白沙瓦的一號鐵路幹線建設；推進巴國水電、核電及太陽能項目的能源建設；擴大對巴基斯坦農產品、紡織品及ＩＴ產品的市場准入等經貿合作。

札達里訪湖南長沙，湖南是大陸農業大省和製造業重鎮，與巴基斯坦的合作早有基礎。二○二四年八月，雙方企業簽署了價值二十億元人民幣的貿易訂單，並計畫投資約六點四五億元在巴建設最大的全產業鏈現代農業示範基地。湖南的農機企業、農業科技和先進的製造業有助巴國糧食安全和農業現代化。

至於海南三亞，因海南正處於自由貿易港建設黃金期，有特殊稅收、貿易和投資政策。對尋求擴大貿易、吸引旅遊投資和發展海洋經濟的巴基斯坦而言，海南自貿港是具吸引力的合作平台。札達里可於三亞了解海南的開放政策，探索在旅遊、現代服務業、海洋經濟等領域的合作機會。

當前中東局勢緊張，巴基斯坦為美伊戰爭停火談判的調停人，巴基斯坦是中國大陸鐵桿盟友，巴國總統此時到訪大陸，也備受外界關注其動向。