獨／鄭習會效應？金門赴廈考察遭卡 副縣長申請遭駁回

大陸日前公布對台「十大措施」，其中包括支援金門共用廈門翔安新機場及推動「新四通」政策，引發地方高度關注。金門縣議會定期會日前開議，縣議員陳泱瑚提議，府會應儘速組團赴廈門，實地了解翔安機場及新四通與金門未來對接情況，行程原訂4月27日至28日，並邀請在地媒體隨行採訪，未料在兩岸敏感氛圍下，行程一路卡關，充滿變數。

陳泱瑚4月16日總質詢時指出，大陸已明確釋出「支援金門共用廈門新機場」及新四通政策訊號，縣府不能只坐在辦公室紙上談兵，應主動出擊，儘速由縣府邀集議會組團赴廈門考察，掌握第一手資訊。

據了解，縣府隨即在隔天啟動行政程序，將副縣長李文良及縣府、議會一級主管赴陸名單送交移民署申請，希望趕在27日順利成行。

不過，近期恰逢「鄭習會」及總統賴清德原定22日出訪友邦史瓦帝尼等事件，兩岸政治氛圍轉趨敏感，中央對地方官員赴陸審查也明顯趨嚴。直到24日，副縣長李文良及縣府一級主管赴陸申請全遭駁回。

縣府當天下午緊急調整名單，改由10職等副處長層級官員「代打」隨行，盼維持行程不變，好在10職等以下不需要送陸委會，由縣府自行決定，但中央還是提醒，希望相關人員要遵守相關規定。

地方人士指出，府會此次考察主軸是翔安機場與新四通後續如何與金門銜接，原本向廈門方面提出時，陸方也認為時間過於倉促，建議延後至五一長假結束後再安排，但因議會已敲定時程，縣府只能硬著頭皮推進。

如今從副縣長、處長一路降到副處長，大陸方面接待規格也可能會適度「降級」，實質交流效果勢必受到影響。

地方人士感嘆，在當前兩岸局勢高度敏感下，許多事情往往是「只能做、不能說」，公務員夾在府會與中央之間，進退維谷；而金門身處兩岸最前線，也如同地方官員的處境一般，動輒得咎，步步為營。