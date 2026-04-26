「解放軍在進步」退役少校呂禮詩在陸發言惹議 退輔會：譴責附和中共言論

「鄭習會」甫落幕即傳出賴清德總統出訪非洲友邦史瓦帝尼因中共施壓被迫取消，大陸旅美時政評論員鄧聿文指出，習鄭會很可能是北京對台灣最後一次高規格、正面、公開的「善意」，「解決台灣問題」會進入中共總書記習近平下一任期的議事日程，不會再像過去那樣一拖再拖。

2026-04-26 11:38