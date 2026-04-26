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「解放軍在進步」退役少校在陸發言惹議 退輔會：譴責附和中共言論

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「解放軍在進步」退役少校呂禮詩在陸發言惹議 退輔會：譴責附和中共言論

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
大陸中央電視台新聞報導，國軍退役少校艦長呂禮詩與共軍軍艦上的一名解放軍海軍交流時說道，「解放軍海軍已經準備好了，足以迎接一切挑戰，捍衛祖國的海疆安全。」圖／截自央視新聞影片
大陸中央電視台新聞報導，國軍退役少校艦長呂禮詩與共軍軍艦上的一名解放軍海軍交流時說道，「解放軍海軍已經準備好了，足以迎接一切挑戰，捍衛祖國的海疆安全。」圖／截自央視新聞影片

曾任錦江級巡邏艦長的海軍退役少校呂禮詩，近年經常登上大陸媒體，近日他應邀登上共軍驅逐艦「烏魯木齊」號參觀，並表示看到解放軍在進步，「看到這些先進裝備，不會腿軟，而是感覺祖國強大了，就代表台灣更安全」，再度引發爭議。

退輔會發布新聞稿表示，針對媒體報導退役海軍少校呂姓艦長近日出席中共活動，發表附和中共言論，嚴正聲明如下：

一、軍人的核心職責在於「保國衛民」，確保「忠於國家、忠於人民、國家安全」的初衷，並具備「國家、責任、榮譽」的信念，退役後仍應支持國家及國軍，共同守護國家安全。

二、呂員服役期間受國家培育並歷練重要職務，退役後屢次赴陸發表附和中共的言論，其言行背叛國家、國軍及國人，本會予以嚴厲譴責，並支持修法，維護國家尊嚴和現、退役軍人榮耀。

三、絕大多數退除役官兵均能秉持堅定愛國信念、確保國家安全的初衷，退輔會會持續分區辦理愛國教育座談，呼籲退伍袍澤勿信敵人統戰伎倆，謹言慎行，並支持強化國防建軍，成為國家安全最堅實的後盾。

國軍 軍人 大陸 解放軍 中共 退輔會 烏魯木齊

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