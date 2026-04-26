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「解放軍在進步」退役少校呂禮詩在陸發言惹議 退輔會：譴責附和中共言論
曾任錦江級巡邏艦長的海軍退役少校呂禮詩，近年經常登上大陸媒體，近日他應邀登上共軍驅逐艦「烏魯木齊」號參觀，並表示看到解放軍在進步，「看到這些先進裝備，不會腿軟，而是感覺祖國強大了，就代表台灣更安全」，再度引發爭議。
退輔會發布新聞稿表示，針對媒體報導退役海軍少校呂姓艦長近日出席中共活動，發表附和中共言論，嚴正聲明如下：
一、軍人的核心職責在於「保國衛民」，確保「忠於國家、忠於人民、國家安全」的初衷，並具備「國家、責任、榮譽」的信念，退役後仍應支持國家及國軍，共同守護國家安全。
二、呂員服役期間受國家培育並歷練重要職務，退役後屢次赴陸發表附和中共的言論，其言行背叛國家、國軍及國人，本會予以嚴厲譴責，並支持修法，維護國家尊嚴和現、退役軍人榮耀。
三、絕大多數退除役官兵均能秉持堅定愛國信念、確保國家安全的初衷，退輔會會持續分區辦理愛國教育座談，呼籲退伍袍澤勿信敵人統戰伎倆，謹言慎行，並支持強化國防建軍，成為國家安全最堅實的後盾。
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