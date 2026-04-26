陸委會批呂禮詩配合陸方活動 稱涉統戰將研議是否違法

針對退役少校艦長呂禮詩參與中共海軍相關活動一事，陸委會26日指出，呂禮詩接受中共邀請並配合解放軍進行統戰宣傳，「令人不齒」。陸委會並稱，政府將研究相關行為是否違法。

陸委會26日下午發出新聞稿表示，「前海軍退役艦長接受中共邀請，配合中共解放軍進行統戰宣傳，令人不齒」。相關人士一再利用解放軍活動挑釁台灣社會民主底限，「政府將研究其行為是否違法」。

陸委會還指出，另為避免是類灰區行為刻意激化社會對立，陸委會已提出兩岸條例修正案，針對此類退休軍官有所懲戒，希望社會各界能夠支持。

央視新聞此前報導，中共解放軍海軍4月23日於成立77周年紀念日，在青島港及奧帆中心等地舉辦艦艇開放活動，共開放多艘現役艦艇供民眾參觀，其中包括052D型驅逐艦「烏魯木齊艦」及054A型護衛艦「濰坊艦」。

報導指稱，在參觀現場，不少人認出了來自台灣的呂禮詩。這次呂禮詩來到青島首次登上解放軍海軍艦艇，激動到「瘋狂自拍」。他與軍艦上的一名解放軍海軍交流時說道，「解放軍海軍已經準備好了，足以迎接一切挑戰，捍衛祖國的海疆安全。」他並稱，軍艦上完全看不到鏽水，「這些艦艇的質量已經超出了我們的想像。」

此外，呂禮詩在艦艇留言板還寫下「兩岸一家親」。他並呼籲台灣人不妨靜下心來想一想，自己真正追求的到底是什麼。「台灣當旁觀者太久了，既然是一家人，就更應該互補。當兩岸形成互補，也就能夠真正實現中華民族偉大復興，屆時台灣就不再是旁觀者，而是參與者。」