中共加強管理外送網約車從業員 要求思想認同聽黨話

針對中國網約車駕駛、外送及快遞員等從業人數在經濟疲弱下激增，中共中央、中國國務院今天公布近半年前發出的「關於加強新就業群體服務管理的意見」，要求引導上述新就業群體要「聽黨話、跟黨走」，不斷增進「政治認同、思想認同」，且黨組織到2027年要全面涵蓋上述「新就業群體」。

央視新聞今天報導，這項文件題為「中共中央辦公廳、中國國務院辦公廳關於加強新就業群體服務管理的意見」，2025年10月29日已於內部發出，並在今天公布。

這項意見說，當前中國新興領域迅速發展，尤其是以網路平台為支撐的新型態大量湧現，聚集規模龐大的「新就業群體」，是「社會主義勞動者的重要組成部分」，是經濟社會發展不可或缺的重要力量。為加強「新就業群體」的服務管理，提出相關意見。

這項意見特別強調，要引導新就業群體「聽黨話、跟黨走」，藉此不斷鞏固中共長期執政的「階級基礎、群眾基礎、社會基礎」。

意見表示，這項文件的主要目標是：到2027年進一步完善「上下聯動、條塊結合、有效協同」的工作機制，使黨組織和黨的工作全面涵蓋「新就業群體」，且讓「勞動用工逐步規範，從業環境顯著改善，合法權益有力保障」。

此外，在2027年後的3至5年，要讓「新就業群體」的服務管理制度更加健全，「思想政治引領更加有力」，勞動關係更加和諧，從業環境更加友好，合法權益保障更加充分，職業認可度顯著提升，使該群體全面發展取得更明顯的實質性進展。

這項意見還提到，加強新就業群體的「思想政治引領」，不斷增進新就業群體對黨的「政治認同、思想認同、理論認同、情感認同」。

意見說，要結合新就業群體實際情況，對該群體展開理想信念教育，開展「中國特色社會主義」、「中國式現代化」和實現「中華民族偉大復興」的「中國夢」宣傳教育。深化社會主義核心價值觀宣傳教育，大力弘揚「勞動精神、奮鬥精神、奉獻精神、創造精神、勤儉節約精神」。

這項意見還要求，綜合運用新聞媒體、網路平台等加強宣傳引導，營造「尊重、理解新就業群體的良好社會氛圍」。

意見強調，要規範和加強新就業群體入職管理，嚴格執行培訓上崗制度。加強對該群體「不文明從業行為」的規制約束。完善安全管理制度，保障新就業群體勞動安全和職業健康。並督促相關企業合理確定新就業群體勞動報酬，及時足額支付，且保障從業人員休息權益，加強惡劣天氣等特殊情形下的勞動保護。