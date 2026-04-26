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陸委會：全力協助善後與傷者照護 赴陸員警事前有請假

聯合報／ 記者謝守真／台北即時報導
苗栗警分局龍騰派出所潘姓所長和妻子、妻弟等一行30餘人近日在大陸旅遊期間，於24日下午在甘肅因遊園車翻覆，造成1人死亡、12人受傷。陸委會表示，將全力協助家屬處理後續事宜，並稱「目前初步瞭解，相關員警事先都有辦理請假手續。」（本報資料照片）
苗栗警分局龍騰派出所潘姓所長和妻子、妻弟等一行30餘人近日在大陸旅遊期間，於24日下午在甘肅因遊園車翻覆，造成1人死亡、12人受傷。陸委會表示，將全力協助家屬處理後續事宜，並稱「目前初步瞭解，相關員警事先都有辦理請假手續。」（本報資料照片）

兩岸關係緊張，台陸人員往來與公務身分管理機制持續受關注。陸委會26日表示，有關近日台灣員警與親友赴陸旅遊發生意外傷亡一案，初步瞭解相關人員事先均有辦理請假手續，政府現階段以協助家屬善後、傷者醫療照護及團員返台為優先事項。

陸委會26日以書面回應本報表示，有關近日台灣員警與親友赴陸旅遊，發生意外傷亡ㄧ案，陸委會及海基會及政府各有關部門，現階段以全力協助家屬辦理亡者善後、傷者醫療照護及其他團員返台等事宜為優先事項。「目前初步瞭解，相關員警事先都有辦理請假手續。」

由於近年兩岸關係緊張，內政部2025年曾指出公務員赴陸人身安全風險升高，並於同年底修正「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」相關規定，強化赴陸管理機制，其中涉及探親、探病及奔喪等親屬範圍，由四親等內調整為三親等內，公務員赴大陸全面納管。

行政院人事行政總處於今年1月底並函轉陸委會製作之「適用公務員服務法人員赴陸港澳規範告知書」，要求各機關所屬人員詳閱並簽署負責，內容涵蓋赴陸港澳適用對象、申請程序及返台通報等規範。

針對苗栗員警事件，海基會25日表示，台灣民眾陳先生一行30餘人，於4月20日前往中國大陸旅遊，昨24日下午在甘肅，一台遊園車（車上15名乘客）發生翻覆意外，造成1人死亡、12人受傷，根據回報目前有9名傷者留院觀察。

海基會指出，接獲通報後，已立即聯繫台北市旅行公會、蘭州台商協會，並與陸委會、內政部保持聯繫，協助辦處理後續事宜。海基會表示，目前旅行社已安排遇難家屬前往當地，海基會將全力協助。

同日，陸委會於晚間也發布新聞稿表示，對於國人赴中國大陸甘肅省甘南州夏河縣甘加秘境景區車輛4月24日發生翻覆意外，造成死傷事故，政府相關機關第一時間已有所掌握，對於罹難者表示哀悼，祈願傷者早日康復，並對於相關家屬表示慰問及關切之意，將全力協助善後事宜。

陸委會指出，在獲知本案訊息的第一時間，已透過海基會聯繫蘭州台協就近了解情況，將全力協助家屬處理後續事宜。 對罹難者表達哀悼，並持續協助善後與家屬聯繫，並已啟動相關緊急協助機制。

兩岸 公務員 海基會

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