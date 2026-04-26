陸前談判代表：中美實力縮小，兩國平等相待已有基礎

美國總統川普預計5月14日至15日訪問中國大陸。對於中美關係，大陸外經貿部前副部長、首席談判代表龍永圖26日表示，強者和弱者不太可能相互尊重，但這些年來中國迅速發展，中美兩國實力在縮小，兩國相互尊重、平等相待已有基礎。

據中新社，龍永圖26日在北京出席第12屆中國與全球化研討會表示，中美是全球最大的兩個經濟體，中美關係好，有利於全球化發展。他指出，目前中美兩國雖然還有很多分歧，但由於雙方力量對比日益縮小，也有通過交流尋求共同利益的願望，因此他對兩國關係前景保持樂觀。

龍永圖認為，中美兩國必須互相尊重、平等相待。他並指出，在重視實際利益的現實當中，強者和弱者不太可能相互尊重。這些年來中國迅速發展，特別在新興技術力量的推動下，中美兩國硬實力和軟實力的差距都在縮小，兩國相互尊重、平等相待有了基礎。

龍永圖也強調加強溝通、減少誤判的重要性。他認為，由於歷史文化、社會制度和意識形態的不同，中美兩國肯定會有分歧甚至衝突。不過，只要能夠加強溝通，哪怕最困難的時候也能坐在一起，龍永圖認為，中美就可以減少許多誤判，從而使關係保持一個理性、穩定的狀態。

龍永圖說，儘管「世界大得很，事情複雜得很」，但中美兩國總能從錯綜複雜的利益交織當中找到共同的利益。他指出，共同的利益找到了，雙方就可能建立一個穩定、健康、可持續的關係。

此前，據中國青年報，美國外交政策協會高級研究員卡什梅里22日在中國人民大學重陽金融研究院舉辦的論壇上指出，目前中美關係最嚴重問題是「相互理解的缺失」，部分美國社會對中國仍存刻板印象，影響雙方認知與溝通品質。

卡什梅里回顧1971年「乒乓外交」時期的決策稱，認為當時美中領導層在高度不確定環境下仍能推動關係破冰，顯示政治決策在關鍵時刻的重要性。他亦提到，近期中國舉辦相關紀念活動，反映雙方仍存在一定交流基礎。

此外，卡什梅里提到，中美兩國合計占全球經濟比重超過1/3，雙方既是競爭關係，也具有高度相互依存。他指出，競爭本身有助於推動創新與效率提升，但對於兩個核大國而言，持續對抗的代價極高，因此維持基本互動與溝通仍具必要性。全球化進程不會消失，中美之間的經貿聯繫與產業互動仍深度交織，短期內難以脫鉤，雙方關係仍需在競爭與合作之間尋求平衡。