川普取消赴巴基斯坦行程 陸媒稱美伊互動「像小孩子較勁」

美伊衝突僵局持續，伊朗外交部長阿拉奇24日訪問巴基斯坦後未與美方接觸即轉往阿曼，美國總統川普則宣布取消特使團赴巴基斯坦與伊朗會談行程。具新華社背景新媒體「牛彈琴」評論指，美伊圍繞談判安排的反覆與表態變化，「像兩個小孩子較勁」。文章並稱，巴基斯坦還需多扮演和事角色，多勸伊朗見好就收，也希望川普少說幾句以利談判。

牛彈琴昨以「川普被伊氣壞了」為題指出，大國博弈到最後，比的往往不是衝動程度，而是耐心與承受力。整理海外社群媒體時間線，川普先宣布伊朗將與美方展開談判，隨後伊朗否認相關說法，並表示不會會面；其後川普再宣布取消派員行程，強調美方「掌握所有牌」，並形容「他取消一個已經取消的會議」。

文章指，川普一度表示伊朗可能提出新方案，美方亦曾傳出將派特使赴伊斯蘭瑪巴德，但相關接觸最終未能成行。川普其後稱不願長時間飛行參與談判，並指伊朗內部存在「混亂」，強調不會為「不理想文件」投入時間。同時，川普表示美方掌握談判主動權，並稱在取消會談後不久伊朗曾提出新的溝通方案，未來可透過電話方式進行談判。

「牛彈琴」指，事件背景與阿拉奇訪問巴基斯坦有關。美方一度預期伊朗可能提出符合要求的方案，並傳出將安排中東問題特使威科夫及川普女婿庫許納前往伊斯蘭瑪巴德會談。但阿拉奇在結束巴基斯坦行程後轉往阿曼，未與美方接觸，使相關安排落空。

川普其後表示，不必安排長時間飛行前往會談，並重申美方不會為取得「不理想文件」投入過多時間，同時提及伊朗內部存在分歧。同時，阿拉奇指，其訪問巴基斯坦行程「非常富有成效」，並對外質疑美方是否認真對待外交。

「牛彈琴」評論稱，「有意思吧。這多像兩個小孩子較勁，先眨眼的那個，總是要大聲說「我沒輸」。很生氣，確實很生氣，伊朗居然將川普晾在了一邊。」文章還稱，川普估計轉念一想又很快高興起來，「我們掌握了所有的牌，我們以後打電話吧，飛10來個小時怪累的。」

在安全與能源議題方面，「牛彈琴」稱，美方持續對伊朗施加封鎖措施，並被解讀為加強經濟壓力。文章同時提到，荷莫茲海峽相關通行規則變化引發國際油價波動。

伊朗總統裴澤斯基安則據報公開呼籲民眾節約能源。他對伊朗媒體表示，民眾應減少用電，例如在家中減少燈具使用，並稱此舉屬於應對外部壓力的必要調整。他亦指出，美方封鎖措施意在引發民間不滿情緒，但強調社會仍需控制能源消耗。

文章亦提及伊朗近來外交動作頻繁，在荷莫茲海峽與核問題上立場趨於強硬和主動，並指巴基斯坦在區域外交中持續扮演斡旋角色。文章稱，巴基斯坦應繼續努力當好和事佬。多勸勸伊朗，差不多就見好就收吧；更要說說川普，你少說幾句更有利於談判。和談，總比繼續戰爭好。全世界都是受害者。