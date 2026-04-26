央視再曝畫面：遼寧艦遭外軍雙航母夾擊 殲15掛彈驅離

央視近期密集披露中國軍機軍艦驅離外軍機艦滋擾的現場畫面。25日央視網公開視頻顯示，2022年5月，遼寧艦執行遠海任務期間，外軍兩個航母編隊從東、南兩個方向，頻繁派出艦機跟蹤監視，形成夾擊態勢。殲15艦載機緊急掛彈起飛，死死「咬住」外軍機，從高度8000米一直纏鬥至2000米，最終成功驅離目標。據了解，上述現場影像去年便曾公布，如今再次舊事重提，料與美菲日正在南海演習有關。

綜合北京青年報、文匯報報導，駕駛殲15的海軍艦載機飛行員張敏，歸航途中堅定表示：「座艙外是遼闊深海大洋，這就是我們的戰場！與敵鬥爭，必須寸土不丟、寸海不讓！」

中國軍方近期連續公布多宗外機、外艦侵擾處置實錄。多宗事件中，解放軍艦機毫不示弱、堅決反制，以強硬姿態驅離來犯目標。

報導指出，4月17日，央視報導解放軍護衛艦在相關海域與外軍大噸位艦艇持續纏鬥近20小時的事件。外艦採取所謂「別車」式危險動作，試圖強闖海峽；中國艦艇多次警告無效後，主炮上彈、嚴陣以待，以強硬姿態完成驅離。視頻顯示，解放軍「海上猛虎艇」紅河艦在某海峽執行任務時，遭遇大噸位外艦強闖，對方高速機動連續「別車」挑釁，最近距離僅一、兩百米。紅河艦毫不示弱，官兵邊航行、邊緊急裝彈，主炮備彈滿膛、隨時準備開火，雙方海上纏鬥近20小時，外艦無機可乘，最終被迫駛離。

報導稱，紅河艦遭遇並非孤例。今年3月央視發布視頻顯示，西太平洋某海域，南昌艦隨遼寧艦編隊執行任務時，兩艘外艦於凌晨6時突然大角度轉向，企圖穿越中國航母正常航行編隊。面對中方警告，外艦置之不理、急駛不停。編隊指揮員連續下達舵令，操舵員頻繁變換航向封堵路線，最終外艦見無機可乘，轉身撤離。

親歷對峙的南昌艦首位女班長徐文茜說：「當時一心只想把好舵、聽清舵令，國家和人民需要我的時候到了。祖國利益高於一切，包括生命。」

報導說，不止遼寧艦，山東艦編隊巡弋台島以東海空域時，亦遭遇外軍艦機輪番滋擾。編隊萬噸大驅前出佔位，協同殲15艦載機聯動處置、聯手驅離。2026年3月解放軍披露視頻顯示，山東艦編隊在台灣島以東巡航時，延安艦突遭外軍電子戰飛機強電磁干擾 。該艦立即啟動電子對抗系統，協同殲15艦載機精準定位干擾源，成功驅離目標。後續外艦企圖抵近窺探山東艦，延安艦高速機動截停，官兵坦言「已做好犧牲準備」，最終迫使外艦轉向撤離。

面對外軍嚴重挑釁，殲-15艦載機緊急掛彈起飛，死死「咬住」外軍機，從高度8000米一直纏鬥至2000米，最終成功驅離目標。（央視截圖）