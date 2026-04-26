旅順軍港首開放 054A鄂爾多斯艦、青州艦、鄭和艦都來了

人民海軍77周年紀念日，旅順軍港首次對公眾開放，於4月23日至26日舉辦艦艇開放活動，民眾可以距離觸摸多型現代化戰艦--新一代054A鄂爾多斯艦、青州艦及鄭和艦，一窺中國海軍逐夢深藍的底氣與力量。

央視軍事報導，新一代054A鄂爾多斯艦，2024年下水、2025年12月正式入列。後甲板寬達16米，可停放1架大中型直升機或2架大型無人機。滿載排水量4000餘噸，高30餘米，最大航速可達20餘節。軍事專家李亞強表示，該艦艇現在裝備了新型的艦載直升機，綜合作戰能力更強，可執行反潛、打擊、投送等多種任務。相較於過去輕型直升機的局限性，新型直升機可完成綜合性反潛作戰，既能自主探測、攻擊潛艇，也能引導母艦實施打擊。

報導指出，軍事評論員魏東旭表示，054A型護衛艦可擔負近海和沿岸防禦及島嶼守護任務，且054A型護衛艦更加側重反潛作戰，既能發射魚雷、火箭助飛魚雷，也可運用艦殼聲吶與拖曳式聲吶，在驅護艦編隊中有效探測定位對方水下目標，保證作戰行動安全順利地實施。

報導說，魏東旭表示，鄂爾多斯艦前主炮變化很大，它採用了100毫米口徑，而且炮塔外形與結構和原先的76毫米口徑艦炮炮塔差異顯著。這是新一代054A型護衛艦火力提升的重要標誌。

據報導，青州艦是081型掃雷艦，也是人民海軍噸位較小的艦艇之一。該艦雖體型不大，卻擔負著重要使命，可清除近岸各類水雷，為航母編隊清掃水下障礙、開闢安全航道，被譽為 「海上開路先鋒」；其特性如同衝鋒在前的「敢死隊」，具備極強的犧牲精神。

報導說，鄭和艦舷號81，是人民海軍首艘遠洋航海訓練艦。自1987年入列以來，這艘戰艦累計航程超60萬海里，相當於環繞地球28圈。它先後保障4萬餘名海軍學員出海實訓，助力官兵完成從課堂走向遠海的成長蛻變，也因此被譽為中國軍校第一艦。