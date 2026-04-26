日坦克炸膛彈藥「中國製造」？ 中媒闢謠：缺乏證據

日前日本大分縣陸上自衛隊一10式坦克在訓練過程中發生彈藥爆炸事故，造成3人死亡、1人重傷。事故發生後，社交平台上有傳言稱，炸膛的彈藥疑似為「中國製造」。截至目前，日本自衛隊尚未公布涉事彈藥的具體型號。日本自衛隊正在調查事故的詳細原因。

澎湃新聞報導，網傳日本自衛隊坦克彈藥爆炸事故中「炸膛彈藥為中國製造」的說法，建立在來源不明的釣魚帖文上，缺乏可靠證據支撐；網傳所謂「涉及中國」的企業實為日本「中國地區」企業，是日本本土公司，與中國無關。

報導指出，溯源發現，最早將炸膛彈藥與「中國製造」聯繫在一起的是一家名叫tweetsoku.news的日語網路評論摘要網站。該網站21日發文「自衛隊那枚啞火炮彈是中國製造的嗎？！」並配上了一張士兵在野外步行的圖片。除了圖片外，帖文並未給出更多可以佐證說法的文字信息或細節證據。

報導說，帖文的下方評論區，有網友發布了一條圖片鏈接，內容指向一段來自維基百科的文字：「10式120毫米尾翼穩定脫殼穿甲彈是專為10式坦克炮研製的一種穿甲彈（APFSDS）。原型彈被命名為Ⅲ型穿甲彈，其設計及彈體製造由大金工業負責，推進劑的生產由旭化成化學工業負責，煙火裝置及最終組裝則由中國化藥負責。」

有網友此前懷疑，此次事故中炸膛的炮彈是「10式120毫米尾翼穩定脫殼穿甲彈」。日本防衛省提供的信息顯示，這確實是一種專為10式坦克研製的彈藥。

報導指出，查核後發現原帖配有的圖片，並非此次演習畫面。這張圖片至少在2025年2月就已經出現——日本關西電視台在2025年2月4日報導「日本自衛隊在滋賀縣高島市進行實彈訓練時發射的炮彈落點不明，可能飛出目標區域」一事時，使用了這一配圖。

報導稱，關於網友猜測中提到的「10式120毫米尾翼穩定脫殼穿甲彈」是否涉「中國企業」，核查發現，網友截圖評論中提到的大金工業、旭化成化學工業和中國化藥均為傳統的日本武器製造商。據專注於日本政府預算的數據庫網站judgit.net統計，日本防衛省在2015至2019財年期間，向這三家公司總共支出了超過500億日元用於購買彈藥。