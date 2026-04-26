快訊

高雄行人雨天撐傘滑手機無視紅燈悠哉過馬路 網批：吃了無敵星星

新手必看！作家曝「小呆瓜理財法」 台積電、0050靠這招獲利破兩成

本月第3次！台鐵區間車廂積水 廁所打開「驚見裸男洗澡」

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣旅遊團甘肅車禍 國台辦證實1死12傷：將協助家屬善後

聯合報／ 特派記者廖士鋒／青島即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日指出台灣旅遊團在甘肅的車禍，目前12名受傷患者中3人留院繼續治療，9人離院返回酒店。圖為朱鳳蓮先前主持記者會。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日指出台灣旅遊團在甘肅的車禍，目前12名受傷患者中3人留院繼續治療，9人離院返回酒店。圖為朱鳳蓮先前主持記者會。（記者廖士鋒／攝影）

台灣旅遊團近日在甘肅不幸發生車禍，大陸國台辦26日證實，車禍有1死12傷，9名傷者已經返回酒店，有關方面將積極協助遇難台胞家屬處理善後事宜，對傷患提供必要協助。

日前傳出，苗栗警分局龍騰派出所潘姓所長與家人，在甘肅旅遊時遇到車禍，引起輿論關注。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日指出，4月24日16時許，甘肅省甘南州夏河縣甘加鎮八角城景區內，一輛載有13名台胞的旅遊觀光車（共載有17人，核載20人）發生側翻造成1名台胞重傷，2名台胞輕傷，10名台胞輕微擦傷。重傷台胞經搶救無效，於當晚死亡

朱鳳蓮表示，事故發生後，夏河縣人民醫院救護人員立即出診，及時將傷患轉運至該醫院，並聯繫蘭州大學第一醫院專家共同會診救治。當地有關部門組織一切力量全力救治傷患，妥善做好善後工作，細心照料傷者。

她透露，目前12名受傷患者中3人留院繼續治療，9人離院返回酒店。傷者傷情陸續好轉。朱鳳蓮最後提及，「有關方面將積極協助遇難台胞家屬處理善後事宜，對傷患提供必要協助。有關部門正在依法依規調查事故原因」

死亡 朱鳳蓮 國台辦 車禍

延伸閱讀

台灣團遊甘肅翻車1死12傷 旅行公會：全面協助旅客、業者後續事宜

苗栗龍騰派出所長赴陸旅遊…巴士翻車多人傷亡 妻弟傷重不治

新竹深夜車禍意外 男駕駛疑身體不適衝撞騎樓 失去生命跡象遭送醫

農用無人機灑農藥未清場 槳葉擊中路人頭部致死

相關新聞

台灣旅遊團甘肅車禍 國台辦證實1死12傷：將協助家屬善後

台灣旅遊團近日在甘肅不幸發生車禍，大陸國台辦26日證實，車禍有1死12傷，9名傷者已經返回酒店，有關方面將積極協助遇難台胞家屬處理善後事宜，對傷患提供必要協助。

鄧聿文：習鄭會恐是北京最後一次「善意」 台灣的考驗在這年

「鄭習會」甫落幕即傳出賴清德總統出訪非洲友邦史瓦帝尼因中共施壓被迫取消，大陸旅美時政評論員鄧聿文指出，習鄭會很可能是北京對台灣最後一次高規格、正面、公開的「善意」，「解決台灣問題」會進入中共總書記習近平下一任期的議事日程，不會再像過去那樣一拖再拖。

員警大陸旅遊親友傷亡案 苗縣府、警察局關懷

苗栗警察分局龍騰派出所潘姓所長親友團到大陸旅遊發生車禍，造成潘與妻子受傷，同行的妻弟死亡案，苗栗縣政府、警方持續關懷，潘與妻子輕傷並無大礙，並將全力協助相關事宜。

王毅會緬甸新總統 籲加大打擊網賭電詐

大陸外交部長王毅近期展開東南亞訪問，已完成柬埔寨、泰國行程，目前轉赴緬甸。25日在奈比多會見緬甸新任總統敏昂萊時表示，中方將在多邊平台為緬「仗義執言」，並與緬方共同打擊網賭電詐；緬甸新任總統敏昂萊則重申堅持「一個中國」原則，將持續深化政治與安全合作。

兩岸觀策／「維持現狀」是台灣的救贖還是迷藥

蔡英文擔任總統的八年間，「維持現狀」堪稱是其兩岸政策的核心主軸，也是她在重要演說中出現頻率極高的關鍵詞，彷彿只要有這四個字，台海就能穩定，台灣就能得到救贖，實則現狀早已改變。賴總統接續執政近兩年，從美中關係變化到兩岸進一步對立，美中台關係越來越不平衡，台灣的作用力越來越小，所謂「維持現狀」更像是一帖迷藥，只能讓少數人繼續沉迷於幻覺中。

轉彎側翻…台灣團遊甘肅翻車 1死12傷

台灣遊客一行三十餘人近日赴大陸甘肅旅遊，二十四日下午在甘肅夏河縣景區搭乘的遊園車翻覆，造成一人死亡、十二人受傷。團員中有台中市與苗栗縣的警察，死者是苗栗縣龍騰派出所潘姓所長的妻弟，傷者包括潘姓所長等多人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。