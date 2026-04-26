台灣旅遊團甘肅車禍 國台辦證實1死12傷：將協助家屬善後

台灣旅遊團近日在甘肅不幸發生車禍，大陸國台辦26日證實，車禍有1死12傷，9名傷者已經返回酒店，有關方面將積極協助遇難台胞家屬處理善後事宜，對傷患提供必要協助。

日前傳出，苗栗警分局龍騰派出所潘姓所長與家人，在甘肅旅遊時遇到車禍，引起輿論關注。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日指出，4月24日16時許，甘肅省甘南州夏河縣甘加鎮八角城景區內，一輛載有13名台胞的旅遊觀光車（共載有17人，核載20人）發生側翻造成1名台胞重傷，2名台胞輕傷，10名台胞輕微擦傷。重傷台胞經搶救無效，於當晚死亡。

朱鳳蓮表示，事故發生後，夏河縣人民醫院救護人員立即出診，及時將傷患轉運至該醫院，並聯繫蘭州大學第一醫院專家共同會診救治。當地有關部門組織一切力量全力救治傷患，妥善做好善後工作，細心照料傷者。

她透露，目前12名受傷患者中3人留院繼續治療，9人離院返回酒店。傷者傷情陸續好轉。朱鳳蓮最後提及，「有關方面將積極協助遇難台胞家屬處理善後事宜，對傷患提供必要協助。有關部門正在依法依規調查事故原因」