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員警大陸旅遊親友傷亡案 苗縣府、警察局關懷

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗警察分局龍騰派出所潘姓所長昨天到大陸旅遊發生車禍案，苗栗縣長鍾東錦今天參加客家桐花婚禮，持續關懷掌握狀況。記者范榮達／攝影
苗栗警察分局龍騰派出所潘姓所長昨天到大陸旅遊發生車禍案，苗栗縣長鍾東錦今天參加客家桐花婚禮，持續關懷掌握狀況。記者范榮達／攝影

苗栗警察分局龍騰派出所潘姓所長親友團到大陸旅遊發生車禍，造成潘與妻子受傷，同行的妻弟死亡案，苗栗縣政府、警方持續關懷，潘與妻子輕傷並無大礙，並將全力協助相關事宜。

這起車禍發生在大陸甘肅省南州風景區，潘姓所路之等一行人搭乘的電動中型巴士翻覆，潘頭部有撕裂傷、右手臂擦挫傷，妻子腰部鈍挫傷受傷，妻弟傷重死亡，台中市警局邱姓警政監縫了十多針，苗栗縣長鍾東錦第一時間表達關心，聯絡當地台辦與台企聯，希望提供必要的協助，今天上午參加客家桐花婚禮活動時，鍾東錦仍不忘打電話掌握狀況。

鍾東錦說，車禍有10人傷勢較輕微已出院，另外還有2人在醫院治療中，所長的親友昨天趕往當地，甘肅的台商也與所長取得聯繫，將協助後續返台事宜。

苗栗分局指出，潘姓所長在大陸發生交通事故案，初步了解潘依規報請核准偕同妻子、妻弟前往大陸甘肅省甘南州旅遊，期間昨天下午5點多在旅遊景區內乘坐電動車，轉彎時車輛不慎側翻，分局立即陳報縣警察局轉陳警政署通報相關單位協助潘及家屬，潘及妻子治療後無大礙，感謝社會各界的關心與政府有關單位陸委會、海基會、內政部的協助。

大陸 警察 車禍 鍾東錦

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