王毅會緬甸新總統 籲加大打擊網賭電詐

大陸外交部長王毅近期展開東南亞訪問，已完成柬埔寨、泰國行程，目前轉赴緬甸。25日在奈比多會見緬甸新任總統敏昂萊時表示，中方將在多邊平台為緬「仗義執言」，並與緬方共同打擊網賭電詐；緬甸新任總統敏昂萊則重申堅持「一個中國」原則，將持續深化政治與安全合作。

據大陸外交部網站消息，4月25日，敏昂萊在奈比多會見王毅。王毅稱習近平致賀敏昂萊當選總統並委派特使出席就職儀式，充分體現中國領導人對發展中緬關係的高度重視。

他說，中緬山水相連，胞波情誼深厚。中國對緬政策一以貫之，可以概括為三個「堅定支持」，即堅定支持緬方走出一條符合本國國情、得到人民擁護的成功發展道路；堅定支持緬方維護好國家主權、安全和領土完整；堅定支持緬方實現國家和平、民族和解、社會和諧。今年是緬新政府執政第一年，雙方要以此為契機，繼承弘揚傳統友誼，開闢兩國關係新前景，推動中緬命運共同體建設取得新成果。

王毅說，實踐證明中緬構建命運共同體完全契合兩國發展振興需要，符合兩國人民切身利益，要堅定不移沿著這條道路走下去。中方支持緬新政府五大施政重點。願同緬方保持高層交往，加強戰略協調，圍繞震後重建推進雙邊合作，助緬儘快重建經濟體系，提高自主發展能力。願同緬方合作，堅決徹底剷除網賭電詐毒瘤。中方將繼續在多邊平台為緬仗義執言，支持緬參與更多對話合作機制，增進同東協良性互動。

敏昂萊則稱，衷心感謝大陸國家主席習近平第一時間祝賀其當選總統並派特使出席就職儀式，支持緬經濟發展和震後重建。他表示，緬方始終視緬中關係為緬最重要的雙邊關係，堅定不移恪守「一個中國原則」，高度讚賞並積極支持習近平提出的四大全球倡議。

他續稱，緬新政府期待同中方加強高層交往，推進緬中經濟走廊建設，拓展能源、經貿、基礎設施等領域合作，加快緬發展振興，攜手維護邊境和平穩定，不斷深化緬中全面戰略合作伙伴關係，共創國與國關係典範，共築緬中命運共同體。

敏昂萊強調，「緬方絕不允許在緬境內發生任何有損中國利益的行為」，將繼續加大打擊網賭電詐，採取措施切實保護中方在緬人員、機構和項目安全。

期間，王毅還與緬甸外長丁貌瑞舉行會談，並共同見證交換中方援緬活動板房交接證書、中緬航天部門合作諒解備忘錄。丁貌瑞表示，緬方堅定恪守「一個中國」原則，願繼續同中方密切高層往來，加快經濟走廊框架下項目建設。緬方將全力維護中國在緬項目人員安全，合力堅決打擊網賭電詐，為雙方合作營造良好環境。