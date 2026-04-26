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邱垂正：陸對台進入「強制統一」階段

聯合報／ 記者陳宥菘／台北報導

陸委會主委邱垂正昨天在一場活動上表示，中共對台舉動自二○二二年開始軍機艦擾台起，已進入「強制性統一階段」，會採取「北平模式」強化封鎖台灣，讓我們失去外援，逼我們屈服。

邱垂正昨出席政治大學安倍晉三研究中心第一期安倍政經塾開塾式，他在演講中指出，中共領導人習近平主政十三年來有「三個」極端發展，不僅改變中共政權本質，也牽動兩岸關係發展，一是權力結構定於一尊、二是發動狂熱民族主義、三是習近平有自己的歷史任務。

他表示，習近平設定許多任期內要達成的里程碑，如「二○二七年建軍百年」，中共制定很多軍事發展計畫，解放軍的戰力跟科技建軍的實力，要超越太平洋的美軍部隊；或者二○三五年要基本建成社會主義現代化、落實共同富裕目標。

邱垂正指出，中共權力定於一尊的決策模式「讓我們很擔心」，小圈子內沒人敢說不，黨外又是狂熱的民族主義，知識分子的糾錯機制幾乎蕩然無存。在這種情況下，「如果現在經濟不好，習又要維持他的正當性，台灣議題一定會被往前提」。他指出，幾次的川習會（通話）都把台灣列為首要議題，「他就是要處理台灣問題、要推進統一」。

解放軍 兩岸 統一 邱垂正 習近平 陸委會

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