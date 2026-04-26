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兩湖論壇大陸訪團成員 杭州台辦主任接受約晤 獲准來台

聯合報／ 記者陳宥菘江良誠／連線報導

南投日月潭與杭州西湖「兩湖論壇」廿二日在南投登場，杭州由副市長魯霞光率隊來台參會，今天結束行程搭機返陸。此次訪團成員還包括杭州市台辦主任陸獻德，獲陸委會「開綠燈」才得以來台。

二○二四年六月大陸宣布「懲獨廿二條」後，陸委會主委邱垂正同年底表示，必須對此表達抗議，拒絕發給大陸地方台辦主任來台許可，將是爾後審查申請案件的原則，除非其願意接受在台約晤。

當年底在台北舉行的台北上海雙城論壇，上海市台辦主任金梅因拒絕接受約晤，來台申請遭陸委會封殺；去年二月湖北省台辦主任程良勝獲准率舞龍技藝團赴苗栗縣表演，是因雙方有約晤。

此次「兩湖論壇」大陸方由杭州副市長魯霞光率團來台，原預計約六十人，經陸委會審查後核准四十人入境。魯霞光為正廳級官員，是賴清德總統上任後，層級僅次於二○二四年雙城論壇上海副市長華源的大陸訪台官員。

南投縣政府今年仍不開放媒體採訪，選擇低調進行，就連訪團行程與名單都相當保密。但據了解，團員包括杭州市台辦主任陸獻德，知情官員表示，二○二三年杭州亞運期間，杭州市台辦對於台協、台商為我方代表團設宴提供方便，為了堆疊善意，陸委會因此同意了陸獻德此次來台的申請。

陸獻德在台期間，確實也接受了約晤。我方代表是海基會副秘書長蔡孟君，雙方於「兩湖論壇」前一天的廿一日在台北一家飯店宴會廳碰面。

兩湖論壇自二○○九年開辦，今年邁入第十八年，輪到南投縣主辦，是兩岸現存少有的地方層級交流機制，今年主論壇以工藝為主軸，分組論壇主題涵蓋青年、觀光、文化教育及健康城市。以及圍繞台商在杭州的經商情況，包括陸方廠房土地政策等內容進行意見交換。

南投縣長許淑華表示，縣府將持續推動兩岸學生交流，強化民間互動基礎。此外，針對地方經濟發展，南投縣府希望能進一步簡化農特產品輸出程序的流程，並積極研議恢復兩岸直航航點，期盼透過穩定的交通動線，帶動觀光產業復甦。

上海 陸委會 南投 兩湖論壇 雙城論壇 邱垂正

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