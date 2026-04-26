轉彎側翻…台灣團遊甘肅翻車 1死12傷

台灣遊客一行三十餘人近日赴大陸甘肅旅遊，二十四日下午在甘肅夏河縣景區搭乘的遊園車翻覆，造成一人死亡、十二人受傷。團員中有台中市與苗栗縣的警察，死者是苗栗縣龍騰派出所潘姓所長的妻弟，傷者包括潘姓所長等多人。

苗栗縣警局表示，潘姓員警出國有依規定提出申請，車禍案屬於境外事故，將透過陸委會協助處理。觀光署表示，此案是喜鴻旅行社辦理「旅客親友自組團體」赴中國大陸四川黃龍九寨溝等地旅遊，行程時間為四月廿日至五月一日。

海基會昨天表示，台灣民眾陳先生一行三十餘人，二十四日下午在甘肅，一台載有十五名乘客的遊園車發生翻覆意外，造成一人死亡、十二人受傷，根據回報目前有九名傷者留院觀察。海基會並指，在接獲通報後，已立即聯繫台北市旅行公會、蘭州台商協會，並與陸委會、內政部保持聯繫，協助處理後續事宜。

陸委會昨晚也發布新聞稿表示，對於國人赴大陸甘肅省甘南州夏河縣甘加祕境景區車輛翻覆的死傷事故，政府相關機關第一時間已有所掌握，對於罹難者表示哀悼，祈願傷者早日康復，並對於相關家屬表示慰問及關切之意，將全力協助善後事宜。

陸委會說，經查旅行社已投保旅行業責任保險，含意外死亡及意外傷害醫療保險。交通部觀光署已請旅行社安排傷亡旅客在台家屬赴陸妥適處理善後、保險理賠及家屬撫慰等事宜。

據了解，苗栗縣三義鄉龍騰派出所潘姓巡佐兼所長今年五十四歲，他和親友四月二十日至五月一日參加旅遊團赴大陸甘肅省旅遊，廿四日下午在甘南州風景區搭乘電動中型巴士，在轉彎路段發生側翻，造成多人傷亡。其中潘姓所長頭部有撕裂傷、右手臂擦挫傷，他的妻子也受傷，同行的妻弟因傷勢過重身亡。台中市警局現任警政監邱姓警官先前在苗栗縣警局服務，也是旅遊團成員。