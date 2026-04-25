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台灣民眾遊甘肅遇翻車意外 海基會：造成1死12傷、將全力協助
海基會今天表示，台灣民眾陳先生一行30餘人近日在大陸旅遊期間，24日下午在甘肅因遊園車翻覆，造成1人死亡、12人受傷；目前旅行社已安排遇難家屬前往當地，海基會將全力協助。
海基會25日晚間表示，台灣民眾陳先生一行30餘人，於4月20日前往中國大陸旅遊，昨24日下午在甘肅，一台遊園車（車上15名乘客）發生翻覆意外，造成1人死亡、12人受傷，根據回報目前有9名傷者留院觀察。
海基會指出，接獲通報後，已立即聯繫台北市旅行公會、蘭州台商協會，並與陸委會、內政部保持聯繫，協助辦處理後續事宜。
海基會表示，目前旅行社已安排遇難家屬前往當地，海基會將全力協助。
有媒體報導指，該團是在甘南州風景區發生翻覆意外，團員中有苗栗縣警察局苗栗分局某派出所及台中市警察局人士。
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